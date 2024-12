Cagliari, è il 1902: così rivive “La Grande Jatte” 

Per questa domenica, a partire dalle 11, gli organizzatori hanno pensato a ogni più piccolo dettaglio che permetta di riportare la Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy ai fasti del 1902, quando questo monumento, uno dei luoghi più eleganti della città, venne inaugurato. L’associazione culturale Mad²Factory, che ha creato il partecipatissimo evento vittoriano “La Grande Jatte”, ha scelto per questa edizione invernale, il tema “Celebrando la Bohème”, opera pucciniana messa in scena per la prima volta nel 1896.

Lungo il colonnato, tra i tavolini della sala da tè allestita dal Caffè De Candia, aleggeranno le voci di tenori e soprani di alto livello che si esibiranno in alcune tra le più famose arie dell'opera pucciniana, grazie alla partecipazione della storica associazione Giuseppe Verdi di Monserrato. La musica sarà quella del gruppo d’archi OrcheStars, costituito da studenti delle scuole di musica della Città metropolitana di Cagliari e ad animare i grandi spazi saranno le danze guidate da un gruppo di professionisti che accompagneranno anche il Gran Ballo di chiusura.

Da sempre uno dei punti di forza della “Grande Jatte” è rappresentato dalle collaborazioni. Quest’anno spiccano quelle legate alla danza con la Scuola di Danza Arabesque di Roberto Magnabosco e Benedetta Bucceri e con l’Associazione di Promozione Sociale 8cento APS di Bologna, che si occupa di Storia, di Danza Storica e di Rievocazione Storica con particolare riferimento al XIX secolo. Grazie a questo prezioso contributo, l'evento si chiuderà con un memorabile Gran ballo finale.

Anche le tre mostre allestite contribuiranno a rendere indimenticabile l'atmosfera. Una mostra fotografica a cura di Michelangelo Sardo che ripercorrerà la storia della Jatte attraverso una serie di scatti realizzati con una tecnica che ricorda le fotografie ottenute in positivo sul bitume di Giudea e le prime calotipie, tipiche dell'epoca vittoriana. L'antologia fotografica è stata presentata in Francia nel 2017 alla Arles Gallery in occasione del Festival Internazionale di fotografia “Les Rencontres d'Arles”.

In un evento ambientato ai primi del '900, un’epoca in cui il treno era il mezzo di trasporto più utilizzato, non poteva mancare la mostra “Sua Maestà il Treno” curata da Luciano Toro, Piergiorgio Cojana e Gianni Sanna. Una collezione che include pezzi unici come targhe, utensili, persino progetti di carrozze e motrici. Gioiello della mostra un impianto telegrafico del 1861, accompagnato da un manuale di istruzioni di Matteucci, che svela i segreti e le meraviglie del personale ferroviario della Sardegna tra il XIX e il XX secolo.

E ancora, per viaggiare nel tempo, sarà possibile visitare, anche per chi non è in possesso del biglietto, la mostra “C'era una volta... Il cinema Iris”, a cura di Società Umanitaria - Cineteca Sarda. E poi Lady Anne, Anna Orrù, con il suo “Tableau Vivant”, l’esperta di galateo Eleonora Cabras, l’insegnante di ballo Lady Marion.

Il biglietto dal prezzo simbolico si può acquistare al Next Level e Sport Pub, oppure direttamente alla Pass eggiata il giorno dell'evento.

