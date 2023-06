Cagliari, è già febbre da finale 

Dopo la sfida pareggiata a Parma, e la finale per la Serie A conquistata con merito, il Cagliari prepara il doppio confronto col Bari, spinto da una tifoseria commovente. E i sostenitori si preparano all’ormai tradizionale abbraccio, con l’allenamento pubblico alla Unipol Domus in programma domani alle 18.15. La squadra è tornata subito in campo, c’è preoccupazione solo per le condizioni di Lapadula, uscito malconcio dal Tardini. All’andata mancherà Dossena, squalificato. Per la gara di giovedì (20.30) biglietti in vendita da oggi.