Cagliari, è come un esame di maturità 

Molto più di un banco di prova, sa quasi di resa dei conti alla luce anche del 2-2 beffa di cinque mesi fa a Bolzano. Sabato prossimo alla Domus l’asticella salirà sino all’ultima tacchetta. Si sfideranno, infatti, due tra le squadre più in forma della Serie B. Il Cagliari non perde da sette partite e ha vinto le ultime due segnando ben otto reti (e subendone una). Il Sudtirol è l’unica imbattuta nel girone di ritorno e pure quella che ha conquistato più punti, 25 su 33. Si è così messo in scia alle due battistrada Frosinone e Genoa occupando proprio quel terzo posto che sognano ora i rossoblù di Ranieri, e che darebbe una grossa mano nei playoff.

La difesa al potere

Chissà se le sei lunghezze che le separano in classifica rispecchiano in questo momento i reali valori delle due formazioni, che hanno avuto un percorso opposto durante la stagione. E anche per questo fa un certo effetto vederle a una distanza tutto sommato ravvicinata al lordo dello scontro diretto in programma alla ripresa del campionato subito dopo la sosta. Il Sudtirol ha mantenuto un rendimento abbastanza costante nel tempo per poi accelerare al momento clou. Il Cagliari ha vissuto la prima parte del torneo nell’anonimato, arrivando al giro di boa addirittura fuori dal treno delle prime otto, per poi svoltare con il cambio in panchina in un crescendo continuo sino a decollare (sabato scorso ha sfatato persino il tabù trasferta, dopo sei mesi). Per entrambi la difesa resta il miglior attacco. Nel 2023 nessuno come il team di Bisoli, che ha subito appena 4 gol in 11 partite (a seguire il Genoa con 5 e proprio i rossoblù di Ranieri con 6).

Ora Bisoli sogna

Finito l’effetto sorpresa e cavalcata l’onda dell’entusiasmo, il Sudtirol – all’esordio tra i cadetti – nella Serie A, ora, ci crede davvero. Ha blindato i playoff, è a -5 dal secondo posto (a -11, invece, dal primo) e spera addirittura nella promozione diretta grazie a questa incredibile spallata di inizio anno solare tra i successi su Brescia, Venezia, Reggina, Pisa, Benevento, Perugia e Bari e i pareggi con Como, Cosenza, Palermo e Parma. Nemmeno una sconfitta e in tutto 25 punti. Il Frosinone capolista indiscusso, tanto per intendersi, ne ha ottenuti 24 e il lanciatissimo Genoa di Gilardino 23, più staccati poi Cagliari e Bari con 20. Il bilancio peggiore nel girone di ritorno è quello del Brescia, fanalino di coda, che ha racimolato appena 3 punti di cui uno con il Cagliari. Ed è forse questo il più grande rimpianto dei rossoblù con Ranieri che. nel frattempo, hanno, però, cambiato marcia e puntano, a loro volta, il Sudtirol dei miracoli. Che sfida!