Cagliari, è Calcaterra il “faro” dell’Urban Trail 

Si riaccendono a Cagliari le luci (frontali) dell’Urban Trail. La corsa “accidentata” in città torna domani con il suo percorso fatto di saliscendi (scalinate comprese) nei rioni storici di Stampace, Castello, Marina e Villanova. La partenza è alle 21.30 dal Bastione Saint Remy e, secondo quanto annunciato dagli organizzatori di GLEsport, interesserà non meno di 900 appassionati, tra podisti e camminatori. Come sempre, anche in questa decima edizione sono due i percorsi proposti: agonistico di 10 km (per chi corre) e non competitivo di 6 (per chi cammina). Il protagonista annunciato è il re delle cento chilometri, il romano Giorgio Calacaterra, già protagonista in passato nel “trail” cagliaritano, che ha vinto nel 2017 e nel 2019. La novità di quest’anno è un percorso sperimentale meno accidentato per gli atleti paralimpici che sarà testato da una delegazione della SaSpo.

Le altre gare

Nel weekend sardo c’è anche un’alternativa settentrionale, con la 3ª “Corri in Romangia-2° Trofeo Petronio Pani”, organizzata dal Ccrs a Sorso su un circuito cittadino. Le prove pricipali sono di 8 (uomini) e 6 km (donne), ma il programma comincia alle 17.30.

Si gareggia anche su pista con due prove del Trofeo Regionale assoluto, domani allo Stadio dei Pini “Tonino Siddi” di Sassari dalle 17 e domenica alla stessa ora a Quartucciu. ( c.a.m. )

