Cagliari e Armungia per Joyce Lussu tra incontri e mostre 

Si inizia con un libro, si prosegue con un convegno e una mostra biografica, si conclude con un percorso dedicato alle scuole. È un programma ambizioso quello che l’Istituto Emilio e Joyce Lussu di Cagliari ha approntato per celebrare Joyce Salvadori, celebre protagonista del novecento Italiano: scrittrice, poetessa, traduttrice e attivista, scomparsa 27 anni fa. Nel 1944 sposò Emilio Lussu con cui condivise l’impegno nella lotta antifascista. In collaborazione con Casa Lussu, i Comuni di Armungia e Cagliari, l’Istituto, presieduto da Giuseppe Caboni, inaugura la rassegna di iniziative venerdì, a Cagliari (Teatro Doglio, ore 10), con il reading musicale tratto da “L’eredità delle donne di Casa Lussu” (Archivi del Sud) di Claudia Crabuzza e con Silva Foddai.

Mostra

Il 4 novembre, ad Armungia, Museo storico, si inaugura una mostra biografica dedicata a Emilio e Joyce, che ripercorre le tappe principali della loro vita pubblica e privata, tra riflessione sulla democrazia, diritti umani ed emancipazione delle donne. Nella sala polivalente si svolge una conferenza con gli interventi di Silvia Ballestra (che l’indomani a Cagliari presenterà il suo libro “La Sibilla“), Giuseppe Caboni, Gian Giacomo Ortu, Donatella Picciau e Luisa Maria Plaisant. A novembre prende avvio anche il percorso per le scuole che consentirà ai più giovani, attraverso lezioni, conferenze e film, di conoscere le vicenda e l’opera di una figura straordinaria. (f. r. p.)

