Cagliari e Alghero, il sogno continua 

Continua il sogno di Tc Cagliari e Tc Alghero nei playoff del campionato di B1 di tennis maschile. I ragazzi di Monte Urpinu hanno regolato con un secco 4-0 il Tc Treviglio, rendendo inutili i doppi. Successi per Nicola Porcu, per lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, per Alberto Sanna e Andrea Picchione, che hanno lasciato un solo set ai loro avversari. Domenica prossima, via alla doppia finale, con l'Amp Pavia che arriverà in Sardegna per il match d'andata. Poker vincente anche per il Tc Alghero, che supera il Ct Pontedera lasciando complessivamente quindici giochi ai loro avversari. Le vittorie sono firmate da Michele Fois, dall'italo-argentino Juan Bautista Otegui, da Cristiano Monte e da Benjamin Lock. Il davisman dello Zimbabwe ha mostrato attaccamento alla maglia algherese, visto che, dopo aver vinto sabato il doppio nel challenger di Blois, in Francia, in coppia con il fratello Courtney John, ha viaggiato tutta la notte per arrivare, via Francoforte e Olbia, in Riviera del Corallo. Per gli algheresi, ora c'è il Tc Padova (prima in casa). Si spegne invece il sogno del Tc Terranova, sconfitto al doppio di spareggio dal Ct Eur, trascinato dall'ex davisman azzurro Daniele Bracciali che, a 46 anni, ha portato tre punti alla sua squadra tra singolo e doppio.

Doppia sconfitta casalinga sarda in B2. Nei playoff femminili, il Ct Decimomannu, in formazione largamente rimaneggiata, ha subito un netto 4.0 per mano del Montecatini mentre, nei playout maschili, il Poggio Sport Village ha perso 4-2 contro il River Sporting Club. Tra sette giorni, in Toscana e a Cervignano del Friuli, tenteranno la rimonta.



