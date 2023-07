Cagliari, dove eravamo rimasti? 

Assemini. Un anno dopo l’atmosfera è decisamente più calda, e non solo per i quaranta gradi che picchiano su Assemini e dintorni. Il futuro è persino più eccitante del recente passato e la Serie A vale la vacanza che si è appena conclusa. «Vamos» l’urlo di battaglia di Nandez, cappellino bianco e pollice all’insù, mentre capitan Pavoletti suona il clacson in segno di vittoria. Niente accelerate fugaci nella curva che porta all’ingresso del centro sportivo rossoblù, stavolta nessuno ha voglia di nascondere le proprie emozioni dietro i vetri scuri. Anche se Azzi è l’unico a fermarsi per un autografo o una foto ricordo con i quindici tifosi irriducibili che hanno sfidato il caldo pur di “battezzare” la stagione 2023-2024 insieme alla squadra. Tra loro c’è anche Salvatore, compirà 5 anni il prossimo 24 agosto e aspetta impazientemente il bomber, Lapadula, ma pure lui dovrà attendere qualche giorno per rivederlo. L’italo-peruviano ne ha approfittato per sottoporsi a un piccolo intervento di correzione al setto nasale, fissato già un mese fa. È l’unico assente (giustificato) tra i ventotto convocati per il pre-ritiro nell’Isola che si concluderà venerdì 21 luglio con il primo collaudo, contro l’Olbia allo stadio Nespoli, in occasione del “Trofeo Sardegna”.

L’arrivo

Il primo a varcare il cancello grigio presidiato dallo storico “guardiano” del faro rossoblù Tore Cao è il difensore Capradossi una manciata di minuti prima delle 15, quindi il croato Rog (se dovesse restare, sarebbe questo il quinto anno con il Cagliari per lui) insieme al portiere serbo Radunovic, assoluto protagonista nell’andata della finale col Bari. Via via poi tutti gli altri (era arrivato già la sera prima, invece, il ghanese Sulemana, l’unico volto nuovo, per ora, insieme a quello dell’ex Olbia Travaglini). I sorrisi si sprecano. C’è chi saluta con la mano, chi si sbraccia, chi abbozza qualche parola in sardo come Zappa. Il terzino ha ancora i capelli biondo platino, fioretto per la promozione fatto anche dai compagni Altare, Deiola, Aresti e Viola. Quest’ultimo si presenta al raduno con una Mercedes Pagoda Anni Settanta e non passa certo inosservato. Così come si fa riconoscere Pavoletti. Suona il clacson più volte già nel rettilineo, l’eroe del San Nicola, quasi volesse annunciare il suo arrivo in pompa magna. Preferisce, però, non fermarsi (un anno fa di questi tempi, dopo la retrocessione, era stato l’unico a farlo). A fare gli onori di casa con i tifosi presenti ci pensa così Azzi. «Grazie a voi», sussurra mentre firma un pallone giallo l’esterno brasiliano, campione di umiltà e all’esordio in A.

Aspettando Ranieri

Sono da poco passate le 17 quando si chiude il cancello. Baci, abbracci. I rossoblù hanno già preso possesso degli armadietti e della nuova divisa d’allenamento. Il primo impatto è soft, giusto un po’ di attivazione in palestra e una leggera sgambata. I primi giorni saranno dedicati per lo più alle visite mediche e ai test con la supervisione del preparatore atletico Catalano. Gli allenamenti inizieranno giovedì quando ci sarà anche Ranieri, atteso per domani nell’Isola, mentre la preparazione vera e propria si consumerà in Valle d’Aosta tra il 24 luglio e il 4 agosto. Ad Asseminello, intanto, già si respira Serie A.

