Cagliari Digital Lab, la sfida delle imprese cittadine 

Garantire una transizione digitale sicura e sostenibile legata alla smart city e alla green e blue economy. È l’obiettivo di Cagliari Digital Lab e Artes 4.0, il progetto presentato alla Mem. Un'occasione per le imprese cittadine di approfondire il ruolo delle tecnologie emergenti e le criticità in ambito normativo, etico, filosofico e sociale.

«Le aziende sarde dovrebbero mettere la conoscenza, la tecnologia e gli aspetti legati al verde e al sociale al centro dei loro prodotti», ha spiegato Paolo Dario, direttore scientifico di Artes 4.0. «Ormai il mondo dà priorità alla transizione digitale e verde, è un’esigenza assoluta mettere la persona e il pianeta al centro dell’economia, per chi non lo facesse i mercati si chiuderebbero, i compratori giovani sono estremamente attenti ai nuovi cambiamenti».

«Il nostro obiettivo è il trasferimento tecnologico, creare quel ponte tra la ricerca e l’impresa, avvicinando le imprese del territorio alle tecnologie, soprattutto sulle tematiche che riguardano la smart city, il turismo sostenibile, il green e blue economy», ha sottolineato Debora Zrinscak, project manager di Artes 4.0

Uno scambio di idee, progetti e nuove conoscenze tra professionisti e aziende per promuovere la competitività d’impresa in un’epoca che si affaccia sempre di più all’innovazione e alla tecnologia.

«Per il territorio è fondamentale l’evoluzione tecnologia, soprattutto in un’epoca in cui si parla di industria 5.0 dove abbiamo le tecnologie e l’individuo al centro. Quello che vogliamo fare è utilizzare la transizione tecnologica per avere un futuro sempre più sostenibile», ha dichiarato Debora Zrinscak.

