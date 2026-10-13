Cagliari, difesa al potere col “Yerry show” 

Tre gol subiti in sei giornate come la Roma, nessun altro ha fatto meglio in Serie A. Continua a essere la difesa il miglior attacco del Cagliari, messa a dura prova dalla Juventus domenica sera, ma uscita ancora una volta vincitrice dallo stadio nonostante il pareggio di Kolo Muani a dieci minuti dal novantesimo. In cattedra Yerry Mina, manco a dirlo. Ha guidato il reparto con grande autorevolezza, risolto in prima persona le situazioni più rognose e spazzato via a muso duro, finita la gara, anche le accuse di antisportività che gli sono piovute addosso. E a prendersi la scena nella ripresa è stato pure Deiola, in campo tredici giorni dopo l’intervento chirurgico per la pulizia del ginocchio. Un recupero al limite dell’eroico considerato che ha giocato tutto il secondo tempo sotto la pressione bianconera. Lo stesso Rodríguez - al netto dell’ammonizione che ha spinto Pisacane a sostituirlo nell’intervallo - continua a essere una garanzia.

La fase di non possesso

Il bunker rossoblù. E più sale la temperatura in area, più sembrano esaltarsi i difensori del Cagliari, grazie anche al supporto del resto della squadra. L’organizzazione in fase di non possesso rasenta la perfezione sin dal momento in cui l’avversario prende palla. E un ruolo decisivo lo hanno - chiaramente - anche gli attaccanti, che stanno dimostrando - nessuno escluso - uno spirito di sacrificio invidiabile. Che poi è quello che sta facendo la differenza in tutti i componenti della rosa e permettendo alla formazione di Pisacane di occupare il quarto posto in classifica da più di tre settimane ormai. Nell’impatto in area poi ci pensano loro, i gendarmi rossoblù che - più di altri - impersonificano in campo la mentalità dell’allenatore.

Il bacio al capitano

Deiola su tutti, il vero punto di riferimento di Pisacane col quale, peraltro, il tecnico napoletano aveva condiviso battaglie importanti già da compagno. Il bacio sulla nuca sotto la Curva Nord - diffuso, non a caso, dai social del club attraverso un video commovente - è quasi un ringraziamento speciale, spontaneo, dell’allenatore al suo capitano che solo due settimane fa era sotto i ferri all’ospedale San Francesco di Nuoro. Sarebbe dovuto rientrare a fine mese e mettersi a disposizione per la partita con la Roma nella migliore delle ipotesi, ha bruciato le tappe con una forza di volontà pazzesca e nella ripresa di Cagliari-Juventus era lì, a battagliare con gli attaccanti bianconeri. I pericoli arrivavano un po’ ovunque e arginarli tutti non è stato possibile. Ancora una volta, però, non si è risparmiato e ha contribuito alla causa. Al fianco di Mina, col quale c’è un feeling particolare sin dal primo giorno che si sono incontrati ad Asseminello, rafforzato ora che giocano a braccetto.

Antisportivo a chi?

Contro la Vecchia Signora l’ennesima prestazione monstre per il centrale colombiano, beccato poi dai bianconeri per alcuni atteggiamenti provocatori, considerati al limite della legalità agonistica. «Io antisportivo? E quando ho preso un giallo o rosso per essere antisportivo? Questo è il mio calcio», ha risposto, secco, al giornalista di Dazn subito dopo il triplice fischio. Per poi strizzare l’occhio al primo compagno che passava e godersi insieme a tutta la squadra il tributo della Domus per un avvio di stagione pazzesco.

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