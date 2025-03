Cagliari dice addio alla sua artista Maria Crespellani  

Eppure, anche quando una persona cara giunge ad una veneranda età, proprio in ragione di questo fatto, non si è pronti alla sua mancanza. Com’è strano lo sguardo sulla vita dei nostri cari: non c’è mai un momento giusto, più si allunga la loro esistenza, più appare inalienabile dalle nostre, di vite. E così, quando si è saputo che era scomparsa Maria Crespellani, il pensiero è andato anche ai suoi figli, che immaginiamo persi, fissando quella “quiete sul volto dell’immensità” (per citare Joseph Conrad, perché sempre la letteratura viene in soccorso quando le parole arrancano rispetto a una morte).

Una vita

Maria avrebbe compiuto i 100 anni il 30 novembre prossimo, anche per questo la sua morte fa tenerezza, perché quella data sarebbe stata una grande festa: la foto col sindaco e i cinque figli (erano sei, ma una morì piccolina), la torta con scritto 100, tanti fiori e una carrellata di sue opere, delicate com’era diventata lei, con l’animo, però, da condottiera, avuto in eredità dal padre, Luigi Crespellani, primo sindaco di Cagliari del dopoguerra, presidente della Regione e senatore. Una famiglia (la madre era Teresa Mundula, studiosa delle scienze e letterata) che le ha dato la possibilità di studi importanti: la laurea in Lettere nel ’48 e la specializzazione in Storia dell’Arte con Corrado Maltese, ai tempi docente a Cagliari.

Quindi l’insegnamento nei licei Siotto e Dettori di quella materia, l’arte, della quale sentiva in sé il daimon, e che l’ha indotta a realizzare il proprio destino di artista, che, per una donna, madre di copiosa prole, moglie, insegnante, vuol dire lavorare in ritagli di tempi; o avere la capacità di dilatare il proprio tempo affinché accolga una fede che trascende, che nel caso di Maria non era solo quella cristiana ma anche quella della creazione.

Sin dagli anni ’40, anche frequentando Francesco Ciusa e Maria Lai (erano molto amiche, unite da un sentire affine) è attratta dalla scultura, in gesso, creta, bronzo; compone ritratti in creta e soprattutto presepi.

A Natale 2019, nel piccolo Museo botanico, all’interno di quel gioiello di orto botanico cittadino, erano stati esposti diversi suoi presepi e in quella mostra, concepita in quel luogo, c’era tutto lo spirito e la poetica di un’artista che sapeva immaginare e abitare il mondo come un presepe, nel silenzio, nella misericordia, essendo consapevole di che mondo stesse, e stiamo, vivendo.

E proprio ieri, alla Pinacoteca di Cagliari, è stata inaugurata l’opera “La battaglia degli angeli e dei diavoli” donata dall’artista: appare, adesso, come la sua ultima, ingenua utopia di pace, tanti piccoli angeli di creta bianca che svettano su diavoli scuri.

