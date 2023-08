Cagliari di nuovo all’ultimo respiro 

Cagliari 2

Palermo (dts) 1

Cagliari (4-4-2) : Radunovic 6.5; Zappa 6.5 (16’ sts Goldaniga sv), Dossena 7, Obert 6.5, Augello 6; Nandez 6 (13’ st Deiola 6), Makoumbou 6,5 (39’ st Viola 6.5), Sulemana 6, Azzi 6 (13’ st Luvumbo 6); Pavoletti 5.5 (39’ st Shomurodov 5.5), Oristanio 6.5 (39’ st Di Pardo 7). In panchina Scuffet, Aresti, Goldaniga sv, Altare, Jankto, Lella, Capradossi, Kourfalidis. Allenatore Ranieri 6.5.

Palermo (4-3-3) : Pigliacelli 6; Mateju 5.5, Lucioni 6.5, Marconi 6, Ceccaroni 6; Stulac 6, Gomes 6.5 (1’ pts Damiani 6), Vasic 6 (30’ st Segre 6); Insigne 5.5 (25’ st Mancuso 6), Brunori 6.5 (13’ pts Soleri 6.5), Di Mariano 5.5 (25’ st Valente 6). In panchina Desplanches, Nespola, Jensen, Nedelcearu, Buttaro. Allenatore Corini 6.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel pts 10’ Dossena; nel sts 16’ Soleri, 18’ Di Pardo.

Note : ammoniti Gomes, Oristanio, Vasic, Dossena. Al 23’ del pt Pigliacelli para un rigore di Pavoletti. Spettatori 14.917, incasso 111.687 euro. Angoli 11-9 per il Palermo. Recupero 6’, 4’; 2’ e 2’.

Avanti in Coppa e testa al campionato. Il Palermo è un osso duro, vende cara la pelle e resiste sino ai supplementari ma il Cagliari, tra le tante virtù, ha la capacità di non arrendersi mai e una buona dispensa. Arriva così, all’ultimo minuto del secondo extra time, quando ormai è mezzanotte, il gol di Di Pardo che fissa il punteggio sul 2-1 - dopo il botta e risposta tra Dossena e Soleri - e permette di accedere ai sedicesimi di Coppa Italia, contro l’Udinese. E il finale col magone - paradossalmente - rende ancora più speciale la serata alla Domus, primo impegno ufficiale della stagione davanti a 14.917 tifosi. Alcuni meccanismi sono da registrare, soprattutto nella gestione della palla. Le gambe ancora pesano e il ritmo è inevitabilmente blando. L’atteggiamento, però, è quello che chiede Ranieri dall’inizio della preparazione e il risultato, come spesso è capitato da quando c’è il tecnico di Testaccio in panchina, alla fine paga (aspettando il recupero degli infortunati, i rinforzi dal mercato e una condizione atletica accettabile). C’è differenza di categoria e viene fuori alla distanza, è comunque un buon test in vista del debutto più atteso, in Serie A, tra otto giorni in casa del Torino.

A secco

Al via il miglior Cagliari possibile in questo momento: con Radunovic in porta, Il quartetto Zappa-Dossena-Obert-Augello in difesa, Makoumbou e Sulemana nel cuore del campo, Nandez e Azzi sulle fasce, Oristanio al fianco di Pavoletti in attacco. Dal 4-4-2 rossoblù al 4-3-3 scelto per i rosanero da Corini, che si affida inizialmente a Pigliacelli, Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni, Vasic, Stulac, Gomes, Insigne, Brunori e Di Mariano. Parte meglio la formazione ospite e si deve superare Radunovic sul tiro a botta sicura di Brunori. Ma il Cagliari prende quasi subito possesso del campo, in particolare delle due fasce (cross come se piovesse). Insidiosa la sventola a giro (fuori) di Oristanio. Galeotta poi, al 23’, la mano di Mateju sul colpo di testa di Azzi: il portiere intuisce il rigore calciato da Pavoletti che si avventa sul pallone dopo la respinta del portiere ma colpisce il palo. I rossoblù provano a non perdere il ritmo. Allungo straripante e cross di Zappa per l’incornata dello stesso Azzi (ancora fuori, però). Trova, invece, l’angolino basso Stulac su punizione (insieme ai guanti di Radunovic). Paratesse del serbo anche sul tiro dalla distanza di Gomes e sulla pennellata al volo di Vasic.

La svota

È lo stesso Vasic a rompere il ghiaccio nel secondo tempo con un colpo di testa fuori (ma non troppo). Il Cagliari sembra allentare la presa e al 13’ Ranieri prova a dare la scossa dalla panchina sostituendo Nandez e Azzi con Deiola e Luvumbo e passando così al 4-3-3. Metamorfosi in tre blocchi, invece, per il Palermo. La seconda scossa rossoblù a 5’ dal 90’: dentro Di Pardo, Viola e Shomurodov. Non basta. Proprio allo scadere dei tempi regolamentari Mancuso ha la palla della vittoria ma calcia incredibilmente a lato. Avanti con i supplementari. Ci arriva Pigliacelli sull’esterno all’angolino di Viola. Non riesce a trattenere, invece, la zuccata di Dossena (sul cross di Viola) che al 10’ sblocca il risultato. Rotte le acque, il Cagliari può dilagare. Luvumbo trova l’esterno della rete mentre Pigliacelli respinge il fendente di Zappa. La beffa al 16’ del secondo extra time con il gol di Soleri, sempre di testa. Due minuti dopo, però, Di Pardo trova il jolly e il sette sul cross di Luvumbo e fa esplodere la Domus. Quanta fatica, ma è la qualificazione che conta.

