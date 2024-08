Cagliari di cuore, la Roma non passa 

Cagliari 0

Roma 0

Cagliari (3-5-2) : Scuffet; Zappa, Wieteska, Augello; Azzi, Deiola, Prati (27’ st Adopo), Ra. Marin, Augello; Luvumbo (26’ st Pavoletti), Piccoli (41’ st Lapadula). In panchina Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Palomino, Pereiro, Makoumbou, Obert, Kingstone, Felici, Di Pardo. Allenatore Nicola.

Roma (4-3-3) : Svilar; Çelik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Le Fée (16’ st Baldanzi), Cristante, Lo. Pellegrini; Soulé (45’ st El Shaarawy), Dovbyk (45’ st Abraham), Zalewski (24’ st Dybala). In panchina Re. Marin, Ryan, Smalling, Bove, Shomurodov, Dahl, Pisilli, Sangaré, João Costa, Nardin. Allenatore De Rossi.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Note : angoli 5-3 per il Cagliari, ammoniti Deiola, Azzi. Recupero 0’ pt-4’ st. Spettatori 16.261 per un incasso di 187.958 euro.

Il pareggio è giusto, premia i rossoblù ma anche la Roma, che ha ballato davanti a un Cagliari irriverente, abile a tenere la gara sempre aperta. Finisce senza gol, ma la gente si è divertita. L’aria è frizzante, il Cagliari parte bene. Al 4’ Wieteska, di testa, sfiora la traversa, il corner è di Marin. La Roma risponde con un pressing sterile, i rossoblù accettano la sfida, colpo su colpo. Cagliari aggressivo, la Roma fatica a uscire dalla sua area, deve farlo palla al piede e spesso sbaglia misure. Solo al 34’, dopo una fase di studio, la Roma è pericolosa, slalom di Soulé e tentativo di Pellegrini da fuori. Il furore agonistico del Cagliari rischia di subire un duro colpo poco dopo con la gaffe di Scuffet, che “liscia” un retropassaggio e rischia un autogol da antologia. Poi la fiammata: 41’, Marin raccoglie un pallone da 25 metri e ci prova di sinistro, la respinta di Svilar finisce su Piccoli e Azzi, ostacolati dalla difesa giallorossa. Al 45’ ancora Cagliari: Piccoli si inventa un contropiede e da 20 metri scaglia un destro che accarezza il palo a destra.

La ripresa

Il Cagliari apre male la seconda parte, Soulé al 3’ impegna Scuffet. Poi Zalewski: al 4’, da venti metri, prova a sorprendere Scuffet, alto. La squadra di De Rossi ha un piglio diverso. L’occasione più ghiotta è della Roma: Pellegrini in corsa calcia un rigore in movimento (assist di Le Fee) e Scuffet para a terra, ovazione. Partita apertissima, Nicola cambia: difesa a 4, con Augello in linea con gli altri tre. Due fiammate rossoblù in due minuti: 12’, Piccoli scappa e prova il tiro in corsa, poi Marin in semirovesciata sfiora il palo su iniziativa di Luvumbo. Primo cambio: Baldanzi per Le Fee, è il 16’. Al minuto 24 De Rossi pesca Dybala dal mazzo e toglie Zalewski, Roma più offensiva. Risponde Nicola: Pavoletti per Luvumbo e Adopo per Prati. Squadre sulle gambe, il Cagliari rischia grosso al 35’; invenzione di Dybala, palla morbida in area e Dovbyk colpisce la traversa di testa. La stessa cosa succede dall’altra parte: Marin in contropiede, destro in corsa e palla sulla traversa (deviata). Contropiede della Roma, erroraccio di Adopo, gran parata di Scuffet e rete in fuorigioco di Pellegrini. Deiola falcia Dybala, ammonito (39’). Lapadula per Piccoli nel finale, alta tensione, in campo anche Abraham ed El Shaarawy, l’ultimo sussulto è per il destro di Pavoletti, malinconicamente a lato. Ma quanti applausi per il Cagliari.

