«Cagliari, devi avere coraggio»  Il ds Bonato detta la linea Dal caso Nandez ai giovani 

Assemini. «Coraggio, il Cagliari deve avere coraggio». Lo ha detto ai giocatori, soprattutto ai più giovani, quando li ha ritrovati lunedì pomeriggio ad Asseminello dopo l’abbuffata di adrenalina post promozione. E lo ribadisce in mondovisione davanti a un microfono nella sala stampa della Club House del centro sportivo rossoblù, mentre detta la linea sul mercato e apre le porte alla stagione che verrà. «Ne servirà tanto per affrontare un campionato bello e affascinante ma complicato come la Serie A», tiene a precisare il direttore sportivo Nereo Bonato. Anche per questo si augura che «l’adattamento alla nuova categoria sia più veloce rispetto all’anno scorso».

Sostenibilità economica

La garanzia è sempre lui, Claudio Ranieri. «Un maestro al quale, però, dobbiamo mettere a disposizione alunni modello». Tutte le scelte saranno funzionali alle indicazioni dell’allenatore di Testaccio, tiene a precisare Bonato che dosa bene amore e crudeltà. «L’obiettivo», puntualizza e ribadisce ogni volta che ne ha l’opportunità, «è quello di preservare il valore tecnico avendo cura della sostenibilità economica». Con scelte funzionali, sì, ma ponderate allo stesso tempo. «Questo mercato è fondamentale per noi, può incidere nel Cagliari dei prossimi due-tre anni. Dobbiamo avere una visione a medio-lungo periodo. Dobbiamo essere concreti, senza voli pindarici».

I punti fermi

La squadra sarà rinforzata in base alle esigenze di Ranieri, che almeno in un primo momento avrà il 4-4-2 come modulo di riferimento. «Con un occhio di riguardo verso i giovani e mettendo dentro, allo stesso tempo, un po’ di esperienza nella categoria e puntando su operazioni di rilancio». Nascono così le trattative con Jankto, Scuffet e Oristanio. Tutti e tre, non a caso, hanno già giocato in Italia ricorda Bonato, pronto a scommettere sulla loro voglia di riscatto, oltre che sul loro talento. «Cagliari è una piazza molto appetibile e ha una situazione ambientale ideale per chi ha avuto delle difficoltà e vuole ripartire». Sulemana rientra, invece, nella linea verde. «Nel momento in cui c’è stata l’apertura sul profilo giovani di qualità, non abbiamo avuto dubbi su chi puntare». Trattativa rapida e con aspettative importanti. «Pur non giocando tanto ha dimostrato tante qualità. Bisognerà aspettarlo perché è un 2003. Ma siamo convinti che sarà un buon colpo per il Cagliari».

Scelte dolorose

L’altra faccia della medaglia è quella di chi potrebbe fare le valigie da un momento all’altro. «Dovremo fare anche delle scelte che fanno male sotto l’aspetto affettivo. Questo non è stato un gruppo forte solo sul campo, ha valori importanti dal punto di vista umano. Ma la Serie A non ci dà alternative e ci mette subito alla prova». Il ds entra nel dettaglio: «C’è chi ha bisogno di minutaggio e c’è poi chi non rientra nel progetto tecnico della squadra ed è meglio quindi trovare una soluzione alternativa». A cominciare da Pereiro, rientrato dal Nacional di Montevideo ma destinato a lasciare l’Isola.

Gli obiettivi

Step dopo step. «Intanto era importante capire certe situazioni come i prestiti, soprattutto Bellanova e Marin. Abbiamo fatto delle valutazioni tecniche in primis e questa fase iniziale del mercato ci ha permesso di mettere su un buon tesoretto». Già c’è una buona base, solida e intrigante. «Giocatori come Radunovic, Dossena, Obert e Makoumbou hanno fatto un grande girone di ritorno e meritano di confrontarsi ora con la Serie A. Altri come Nandez, Rog, Pavoletti, Lapadula, e non solo loro, la conoscono molto bene, invece, la Serie A. C’è poi lo zoccolo duro sardo con Deiola, Mancosu e Aresti». Sarà un mercato lungo, mette le mani avanti Bonato, soprattutto in uscita. «Notoriamente quello di B parte dopo quello di A e bisognerà capire chi degli attuali componenti della rosa che hanno bisogno di giocare può avere delle richieste».

Il caso Nandez

C’è poi il caso Nandez, più spinoso di quanto poteva sembrare un mese fa. L’uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club rossoblù rischia di perderlo a zero se non dovesse rinnovare. «Sappiamo quanto lui sia attaccato al Cagliari e anche quanto lui sia importante per la squadra e per i tifosi», la premessa di Bonato. «Oltre agli aspetti affettivo e tecnico, entra in gioco, però, anche quello economico. La società farà il possibile per trovare una soluzione tenendo conto del fatto, però, che quando era stato stilato il suo primo contratto gli orizzonti economici erano ben diversi rispetto a quelli odierni». Palla al centro.

