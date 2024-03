Cagliari, debuttante a chi? 

Tra i debuttanti, era indubbiamente uno dei più attesi in Serie A. Sino a due stagioni fa giocava in C, ignorato da Liverani nella prima parte dello scorso campionato in B e lanciato a sorpresa da Pisacane allo scadere del girone d’andata. Con l’arrivo di Ranieri poi non è più uscito contribuendo alla promozione e confermandosi, quest’anno, nel calcio che conta. Alberto Dossena è diventato un pilastro del Cagliari. Prima in coppia con Obert o Altare, quindi con Goldaniga, ora con Mina. Ha cambiato in continuazione il partner nel cuore della difesa mantenendo sempre, però, un rendimento alto e costante, dando autorevolezza al reparto e risolvendo in prima persona i pericoli più grandi. Implacabile nell’uno contro uno. Incisivo. E anche quando ha sbagliato, ha trovato sempre il modo per farsi perdonare. Più volte il suo nome è stato accostato alla Nazionale da quando il ct è Spalletti. Non è un caso, insomma, se sia il giocatore rossoblù col più alto minutaggio dall’inizio del torneo: 2.452 in tutto, spalmati in 29 partite. Ha staccato persino stakanov Makoumbou e impreziosito il suo score con due gol, contro Juventus e Monza, e tre assist, uno più pesante dell’altro, nello storico 4-3 con il Frosinone, nel 2-1 sul Bologna e, ultimo, contro il Napoli con un lancio chirurgico per Luvumbo.

Gli altri

Non ha tradito le attese, dunque, l’ex Avellino, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e passato anche per Perugia, Siena, Pistoiese e Alessandria. Oltre alla tecnica e i tempi giusti, sa leggere le situazioni in anticipo e ha un livello di concentrazione che pochi hanno forse in rosa. Non solo non ha sofferto il salto di categoria, sembra essere addirittura nato per giocare in Serie A. Idem Luvumbo, anche se rispetto a Dossena è stato un po’ più discontinuo. Nonostante abbia saltato sette match tra Coppa d’Africa e acciacchi vari, è il capocannoniere della squadra insieme a Pavoletti con quattro reti e ha sfornato, pure lui, tre assist, tutti decisivi. Gli stessi Makoumbou e Oristanio hanno dimostrato di poterci stare, eccome, nel palcoscenico più prestigioso del calcio italiano, entrambi si sono rivelati fondamentali per gli equilibri della squadra. Azzi, tra alti e bassi, si è dimostrato un buon jolly a gara in corso. Prati deve limare alcuni passaggi e avere più continuità per diventare pure lui un punto fermo. Ma ha appena 20 anni e ha già dimostrato di che pasta è fatto. Hanno deluso sinora, invece, Hatzidiakos e Wieteska, che hanno ora nove partite per dimostrare di essere all’altezza del Cagliari e della Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA