Cagliari: Davide Nicola, finalmente 

In tarda mattinata il via libera dagli uffici dell’ente conciliatore di Empoli, in serata l’agognato annuncio da parte del Cagliari attraverso un video inedito e ironico col quale ha voluto sdrammatizzare la lunga attesa. Dopo la rescissione dal club toscano (al quale era legato per un altro anno), Davide Nicola ha potuto così firmare il contratto con i rossoblù per le prossime due stagioni (con opzione per un’eventuale terza). Fine della telenovela. Inizia ufficialmente l’avventura nell’Isola del tecnico di Luserna San Giovanni (provincia di Torino) che, informalmente, stava già lavorando con la sua nuova società da quasi un mese. Condividendo con il ds Bonato tutte le scelte fatte sinora sul mercato e programmando, insieme al team manager Steri e allo staff medico, il ritiro precampionato che comincerà dopodomani al “Crai Sport Center” di Assemini, inizialmente con visite mediche e test vari, per poi entrare nel vivo nelle due settimane in Val d’Aosta, a partire dal 22 luglio.

Luperto non c’entra

Operazione convulsa ed estenuante a dir poco, slegata dal difensore Sebastiano Luperto che sbarcherà in Sardegna comunque. Il Cagliari non ha pagato, pertanto, nessun indennizzo. Nicola ha rinunciato a una parte dei soldi che avrebbe dovuto percepire dall’Empoli una volta ottenuta la salvezza, rivedendo - presumibilmente - il nuovo accordo con i rossoblù. Nella speranza di onorarlo con un’impresa eccezionale delle sue.

I risultati migliori, il nuovo allenatore del Cagliari, li ha ottenuti – paradossalmente – raccogliendo la squadra in corsa, in situazioni al limite della disperazione (come pochi mesi fa a Empoli, e prima ancora con Genoa, Torino e Salernitana). Anche per questo l’avventura in rossoblù rappresenta un vero e proprio step per la sua carriera. Cruciale. Una prova di forza, continuità e maturità allo stesso tempo. In questo che sa tanto di anno zero per il Cagliari, l’anno del post Ranieri. Con una squadra, tra l’altro, profondamente rinnovata e ancora da costruire per buona parte (sotto la sua supervisione).

Il saluto agli ex tifosi

«L’ultima stagione è stata un viaggio indimenticabile e un capitolo straordinario della mia vita che rimarrà per sempre nel mio cuore», le parole di commiato ai suoi ex tifosi subito dopo il comunicato dell’Empoli, società con la quale ha scelto di interrompere il rapporto nel momento in cui è arrivata la chiamata del Cagliari. «Insieme abbiamo realizzato un’impresa storica, raggiungendo una salvezza che molti ritenevano fuori portata», ha sottolineato Nicola. Dopo aver ringraziato tutti – in particolare la famiglia Corsi, il direttore sportivo Accardi e i giocatori, oltre agli empolesi – ha tenuto poi a precisare: «Per me è arrivato il momento di affrontare nuove sfide». Quella rossoblù, appunto.

Conto alla rovescia

Dopo aver risolto una volta per tutte la questione burocratica con l’Empoli e aver abbracciato ufficialmente il Cagliari, Nicola è tornato subito a Torino per salutare familiari e amici e per preparare la valigia. Sarà un altro lungo viaggio per lui, tutto da scoprire. È atteso in Sardegna tra oggi e domani, vuole visitare accuratamente il centro sportivo (dove pianterà le tende, c’è da scommetterci) prima di incontrare la squadra lunedì in occasione del raduno. Già c’è stato un blitz ad Asseminello dei suoi collaboratori, nei giorni scorsi. Ha avuto un resoconto abbastanza dettagliato ed esaustivo, conosce bene le potenzialità del “Crai Sport Center”. Non vede, però, l’ora di toccare con mano l’erba sulla quale cercherà di costruire il suo Cagliari. Palla al centro.

