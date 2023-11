Cagliari, dalla panchina con furore 

Dalla panchina con furore. Otto degli ultimi dieci gol segnati dal Cagliari, tra campionato e Coppa Italia, sono stati realizzati da giocatori subentrati. Non è più un caso, insomma, ma un dato oggettivo che dà ulteriore valore alla rosa rossoblù, soprattutto al reparto offensivo, e alla capacità di Ranieri di saper leggere le partite e cambiarle in corsa. Per quanto i cinque cambi (mezza squadra, di fatto) consentano di rimediare a scelte iniziali magari sbagliate, favoriscano le grandi scosse e aumentino le possibilità di poter vedere nella lista dei marcatori chi entra a gara in corso rispetto magari a quando le sostituzioni erano soltanto tre e più contingentate quindi. E tutto questo, oltre a dar sfogo alla rinascita rossoblù in classifica, ha cementato il gruppo e rende meno dolorose le scelte dell’allenatore nello stilare la formazione iniziale.

Fattore Viola

«Anche se dovessi sbagliare io la scelta, chiunque metta dentro, entra con la mentalità giusta», ha ammesso lo stesso tecnico di Testaccio a margine dell’ultima vittoria contro il Genoa nella quale il contributo della panchina è stato fondamentale. Viola e Zappa, scesi in campo entrambi in avvio di ripresa, non solo hanno segnato i due gol decisivi, hanno proprio cambiato l’inerzia del match. Così come Petagna, entrato invece nel finale, ha confezionato l’assist per il 2-1. Fattore panchina. Fattore Viola, soprattutto. Il fantasista calabrese ha una forza interiore pazzesca, oltre a qualità importanti che forse solo Mancosu ha in rosa. E riesce a trasmettere questa energia positiva a tutti i compagni. Che giochi dieci minuti (come nell’indimenticabile notte di Bari) o un tempo intero (come col Genoa appunto) il suo approccio e il suo livello di concentrazione non cambiano. Un esempio in campo e, soprattutto, per chi gioca poco o nulla. La prova provata che tutti in fondo sono indispensabili, che l’occasione arriva prima o poi. E se sfruttata al meglio, può dare soddisfazioni incredibili.

La concorrenza davanti

Ne sa qualcosa Pavoletti, che è entrato addirittura nella storia del calcio italiano partendo dalla panchina segnando due gol tra il 94’ e il 96’ contro il Frosinone e firmando così una rimonta mai vista prima in Serie A. Una rimonta che - probabilmente - ha cambiato la storia del campionato rossoblù. Tre giorni dopo, in Coppa Italia a Udine, Lapadula è entrato alla fine dei tempi regolamentari e ha firmato al 120’ la rete della qualificazione. Curiosamente, entrambi sono rimasti in panchina dall’inizio alla fine nella gara successiva con il Genoa. La concorrenza dà e toglie, soprattutto davanti. «Tutti meriterebbero di giocare, ma mi pagano per fare delle scelte. Per fortuna ci sono cinque cambi a disposizione», ha ammesso Ranieri. Non a caso, il collega del Genoa Gilardino - in piena emergenza là davanti - ha fatto l’elenco dei tanti attaccanti («e tutti con caratteristiche diverse») a disposizione del tecnico di Testaccio che nell’abbondanza ci sguazza. E ha così la possibilità di schierare l’uomo giusto nel posto giusto al momento giusto, in base quindi al contesto tattico e alle strategie. Poi entra Zappa, che attaccante non è, e segna pure lui il gol della vittoria.

RIPRODUZIONE RISERVATA