Cagliari, dalla Nazionale con furore Marin, Obert, Prati ora scalpitano 

Con il ritorno di Mina, ieri mattina, si è richiuso il cerchio ad Asseminello. Riabbracciati tutti i nazionali sparsi per il mondo tra Nations League, qualificazioni ai Mondiali e alla Coppa d’Africa o amichevoli di transizione, Davide Nicola può finalmente fare il punto e scegliere l’undici anti-Genoa per lo scontro diretto di domani a Marassi. Per tutti il blitz in Patria è stato una ricarica di adrenalina, per il rumeno Marin molto di più. La doppietta contro Cipro lo rilancia prepotentemente anche in campionato dove, al contrario, fatica a prendersi la leadership e il posto fisso, pur prendendosi la scena ogni volta che subentra, in un modo o nell’altro.

La favola di Raz

Numeri da capogiro, quelli di Marin in Nazionale. Se si esclude la partita col Kosovo (sospesa dopo l’abbandono dal campo dei giocatori kosovari e assegnata poi a tavolino alla Romania dall’Uefa), il centrocampista del Cagliari va a segno ininterrottamente da cinque partite. E con i due gol realizzati lunedì, è terzo nella classifica marcatori della Nations a quota sei centri, davanti a Cristiano Ronaldo e lo sloveno Sesko (al primo posto lo svedese Gyokers con sette reti, al secondo il norvegese Haaland con sei). Ora Raz - come lo chiamano i compagni - cerca spazio nel Cagliari dove - paradossalmente - la concorrenza è più agguerrita. Anche alla vigilia della sfida col Genoa tiene banco il ballottaggio di alta qualità con Makoumbou.

Profeti in Patria

Stesso scenario per Obert, punto fermo nella Slovacchia di Calzona e in campo in entrambe le gare giocate in questo slot, contro Svezia ed Estonia. In rossoblù paga l’esperienza (oltre all’affidabilità) di Luperto e Augello e si deve accontentare, per ora, degli scarti. Ogni volta che è stato chiamato in causa, ha comunque dimostrato di essere all’altezza. Scalpita per il match di domani. Genova è stata, tra l’altro, una tappa cruciale per la sua carriera, la prima in Italia attraverso la Primavera della Sampdoria. Il paradosso anche per Prati: titolare nell’Under 21 di Nunziata, prevalentemente in panchina nel Cagliari di Nicola. Il giovane talento ravvenate torna rafforzato dalla parentesi in azzurro. In campo per tutti i novanta minuti sia con la Francia sia con l’Ucraina. Uno step importante dopo il lungo stop per ritrovare la forma migliore aspettando la nuova chance in campionato. Lo stesso Lapadula - 27’ contro il Cile e 26’ contro l’Argentina - ha tenuto un buon ritmo e sollevato addirittura il livello della competizione durante la sosta. Ora la sfida al Grifone, un conto in sospeso col passato per lui. Non partirà titolare, potrebbe avere comunque la sua opportunità nella seconda parte del match e la vuole sfruttare. Ha fatto il pieno tra Ghana e Sudan, invece, Luvumbo con la maglia dell’Angola, senza, però, segnare nemmeno un gol. Spera di farlo domani a Marassi.

Giusto un minuto contro l’Uruguay per il colombiano Mina. Nemmeno le briciole per il polacco Wieteska (convocato in extremis) e per il portiere albanese Sherri. Una boccata di Nations comunque salutare per entrambi. Ora, però, conta solo il Cagliari. E la salvezza.

