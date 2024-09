Cagliari, dal Napoli all’Empoli è un attimo 

C’è modo e modo di perdere e lo 0-4 incassato col Napoli lascia - indubbiamente - un bel carico di malessere e incognite, al netto delle occasioni create ma sprecate e del «filo conduttore» rimarcato da Davide Nicola in sala stampa. E più che la classifica (inattendibile dopo sole quattro giornate), è semmai il calendario a mettere più pressione (e apprensione) al Cagliari che dovrà ora sfidare due tra le rivelazioni del campionato, l’Empoli e il Parma, quindi la Juventus. O magari è proprio quello di cui ha bisogno in questo momento per scrollarsi di dosso la paura di (ri)sbagliare e accelerare il processo di crescita. Il fatto poi che si giochi già venerdì, sempre alla Domus tra l’altro, aiuta a cancellare subito la serataccia (in tutti in sensi) di domenica per focalizzare le attenzioni sull’obiettivo. Che passa proprio attraverso partite come la prossima.

Testa alta

Ci hanno pensato i più esperti, ieri alla ripresa degli allenamenti, a sollevare il morale del gruppo evidentemente scosso dalla raffica di colpi partenopei. Allo staff tecnico, invece, il compito di ridare certezze dal punto di vista tattico, soprattutto in fase difensiva. Anche se le delusioni più grandi, contro il Napoli, sono arrivate dagli attaccanti che continuano a sparare a salve. Il gol di Piccoli realizzato contro il Como resta, per ora, l’unico segnale concreto là davanti, al di là dei legni (Marin in particolare è già arrivato a quota due traverse) e delle prodezze dei portieri avversari (non a caso, Lukaku, intervistato a caldo da Sky Sport, ha definito Meret decisivo). Tempo al tempo. Proprio Nicola ha evidenziato la condizione atletica ancora precaria di Gaetano, che ha comunque dimostrato di poter alzare il livello qualitativo della manovra. Lo stesso Piccoli ha avuto anche stavolta la sua occasionissima. Tutta da interpretare, invece, la prova di Luvumbo, molto fumo e pochissimo arrosto. Ma anche l’alibi di essere rientrato soltanto mercoledì dall’Angola.

Banco di prova

Calma, sangue freddo e niente drammi, per carità. Certo la partita contro il “suo” Empoli arriva in un momento delicato per Nicola, che allenava i toscani sino a quattro mesi fa e che dovrà ora batterli per poter dare continuità (e credibilità) al progetto spazzando via sul nascere i fantasmi. Sarà, tra l’altro, la prima partita in panchina del suo successore a Empoli, Roberto D’Aversa, che ha scontato i quattro turni di squalifica che si trascinava dallo scorso campionato, quando ancora allenava il Lecce, per la testata al giocatore del Verona Henry. A sua volta, l’Empoli è reduce dal prestigioso pareggio con la Juventus e non ha ancora perso. Al contrario del Cagliari, sfrutta e ottimizza le occasioni da rete che crea continuando ad avere la seconda miglior difesa del torneo. Insomma, non è il Napoli di Lukaku, Kvaratskhelia e Meret, ma ha le stesse credenziali in questo momento. È il primo vero banco di prova per i rossoblù.

