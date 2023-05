La spiaggia del Poetto strapiena di bagnanti, migliaia di cagliaritani e turisti in coda per entrare nei 53 siti visitabili per Monumenti aperti, l’Amerigo Vespucci preso d’assalto da centinaia di curiosi, che hanno affollato anche i Giardini pubblici per la Grande Jatte, l’evento con dame e cavalieri vestiti con gli abiti vittoriani. Per Cagliari, complice una giornata dal clima estivo, è stato un weekend particolarmente ricco.