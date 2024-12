Cagliari da impazzire: slalom tra la folla per gli ultimi regali 

Già prima di mezzogiorno, ai mercatini di Natale di Corso Vittorio, evitarsi è quasi impossibile. Un rider ci prova, fa lo slalom, ma alla fine si arrende al “muro” umano e continua a piedi. Davanti a Zara c’è qualcuno già in fila quando la serranda è ancora abbassata. Succede anche ai più attenti di andare a sbattere contro qualcuno nell’ultima domenica di shopping prenatalizio, in centro, a Cagliari. File alla cassa, il parcheggio che non si trova, la folla invadente che scende da via Garibaldi, via Manno e arriva in piazza Yenne. In mezzo un trio improvvisato (chitarra-voce-organetto) che fa su e giù cantando Nanneddu meu. E il tempo che sta per scadere: due giorni a Natale. Una pozione micidiale che neppure la pioggia caduta di primo mattino né il Maestrale che soffia per tutto il giorno riescono a evitare. E allora ecco che sacchetti di carta decorati con spirali bianco-rosse della Rinascente si schiacciano sugli altri colorati e sbrilluccicanti; donne, uomini e bambini si muovono quasi per inerzia, incrociano sotto la statua di Carlo Felice un centinaio di Babbi Natali in Vespa che distribuiscono sorrisi agli adulti e caramelle ai bambini.

Gli acquisti

C’è chi viene da Pirri per «gli ultimi acquisti», dice Carla Picciau. «Arrivo sempre lunga con i regali. Ho comprato un maglione per il mio compagno e un romanzo per mio padre». Quale? «Il romanzo della Palminteri». «Uno dei libri più venduti in questo momento», dice Michela Clavot, della libreria Giunti di via Garibaldi. «Io ho preso una cofanetto con una crema viso per mio marito», racconta Elena Lombardi. «Ha passato i quaranta e mi è sembrato di capire che non gli dispiacerà, almeno spero». Ma a Cagliari per “l’ultimo” shopping s’arriva anche da fuori. Alessio, 43 anni, viene da Nuoro, formalmente per «salutare amici», ma non si contano le buste che ha in mano. «Ne abbiamo approfittato per un paio di regali, calzature e abbigliamento, soprattutto». Quasi un must, per Natale. Il Corso, poi, è più stretto del normale per le 25 casette di legno con bancarelle natalizie ricolme di calamite, guanti, cappelli e sciarpe di lana, cioccolata, caramelle, saponi, collanine, braccialetti, formaggi e salumi. «Il lavoro, per fortuna, è tantissimo», dice la signora del cioccolato. File lunghe, in effetti. Per un torrone si aggira sui cinque minuti. Nelle casette di piazza Yenne, invece, c’è meno gente e l’attesa (quasi) si annulla.

I commercianti

Ma se le vie della città sono un “muro umano”, non per questo le spese sono in aumento. «Quest’anno le persone cercano di più un pensiero che un regalo vero e proprio», dice Paolo Angius, titolare di un negozio di pelletterie in via Garibaldi. «C’è la crisi e si dà la priorità ad altro», dice Martina Lai, titolare di una boutique di abbigliamento in via Garibaldi. «Quest’anno vanno molto gli accessori, i bottoni gioiello, per esempio, un oggetto elegante che ci siamo inventati dopo un viaggio utile per chiudere le scollature, sono andati molto bene», aggiunge. «Come ogni anno, maglioncini, sciarpe, cappellini, ma anche le linee giochi, sono i regali più gettonati», dice Manuela Anedda, negozio di abbigliamento per bambini. L’effetto-rimbalzo del Covid, che ha avuto una coda lo scorso anno e che per le feste di Natale ha spinto tanti a fare shopping quasi compulsivo, stavolta non c’è. Più pacchetti ma piccoli, in pratica. Forse un gioco psicologico per aggirare il potere d’acquisto ridotto dall’inflazione. Forse occhi attenti al risparmio, al consumo e quindi allo spreco: come quelli di una signora con le scarpe di vernice rosse che raccoglie una barretta di cioccolato alle nocciole scivolata dalle mani appena acquistata al mercatino nel Corso. La ripone nella bustina e se la mette in borsa.

