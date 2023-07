Cagliari da bollino rosso  L’Isola nella morsa dell’anticiclone Caronte 

Un’ondata inarrestabile, temperature torride che terranno l’Isola sotto una cappa di afa e umidità ancora per almeno tutta la prossima settimana. La protezione civile lancia l’allerta e avvisa che, dalle 12 di oggi fino alle 20 di martedì, picchi eccezionali di caldo investiranno soprattutto la Sardegna meridionale e il versante occidentale, con temperature molto elevate che potranno superare localmente i 44 gradi, e punte di 48 anche in altre aree della regione. È l’effetto dell’anticiclone africano Caronte che la prossima settimana raggiungerà il massimo della potenza con temperature attese, avvisano da ilMeteo.it, anche di 12 gradi sopra la media del periodo.

Emergenza salute

A partire da oggi, dunque, è atteso un ulteriore innalzamento delle temperature che porta Cagliari tra le sedici città in Italia osservate speciali per le ondate di calore. Il ministero della Salute ha dunque portato da 2 a 3, ovvero da arancione a rosso, il livello di attenzione nel capoluogo sardo con l’allerta dei servizi sanitari e sociali sui possibili pericoli per la salute della popolazione, non solo di anziani, bambini e persone affette da malattie croniche. Un’ondata di caldo storica per intensità e durata che, dicono da ilMeteo.it, segnerà nuovi record di temperatura anche a Cagliari dove sono attese temperature fino a 47 gradi.

Paesaggio a rischio

L’allerta per le ondate di calore riguarda la salute dei cittadini (e degli animali), ma anche la protezione dell’ambiente e del paesaggio. Con un nuovo bollettino, la protezione civile regionale ha innalzato per la giornata di oggi nel Cagliaritano il livello di allerta per pericolo di incendio. Allerta arancione, spiegano dalla protezione civile, poiché «le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, il rogo, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale».

Le forze in campo

Intanto, ieri la Giunta ha approvato il piano regionale 2023-2025 per la lotta agli incendi. «Un documento di riferimento sia per l’intero sistema regionale di protezione civile, che indica le attività finalizzate a garantire la sicurezza del territorio, la prevenzione e la gestione del rischio, che per le amministrazioni comunali nella pianificazione di protezione civile», ha sottolineato l’assessore all’ambiente Marco Porcu.Oltre settemila gli uomini e le donne delle squadre a terra: 1.047 agenti del Corpo forestale; 1.506 operatori di Forestas (tra questi 418 vedette); 2.774 volontari delle associazioni di protezione civile; 1.018 barracelli; 800 vigili del fuoco. Da maggio, sono attive le sale di coordinamento operative (sala operativa unificata permanente, Soup, e sette centri operativi provinciali), nonché il centro che si occupa dell’emissione dei bollettini di previsione di pericolo di incendio. Oltre 900 gli automezzi per la lotta agli incendi, quindici gli elicotteri della flotta area regionale, mentre restano a disposizione due elicotteri delle Forze Armate e tre Canadair. «Nella complessa macchina organizzativa antincendio, un meritato riconoscimento va all’azione dei volontari, dei gruppi comunali di protezione civile e delle compagnie barracellari», puntualizza l’assessore Porcu.

Il contributo di tutti

«Infatti», aggiunge, «per ridurre le cause degli incendi e salvaguardare il nostro immenso patrimonio boschivo è necessario il contributo di tutti, anche nell’adottare costantemente comportamenti responsabili, rispettosi dell’ambiente e nel seguire scrupolosamente le misure contenute nelle prescrizioni». ( p.s. )

