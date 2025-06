“Cagliari cup”, sfida a vela tra quartieri 

I quattro quartieri storici di Cagliari pronti a darsi battaglia tra le onde del golfo di Cagliari. Decolla la prima edizione di “Cagliari cup” (sottotitolo, quartieri in vela), una specie di “Barcolana” in piccolo, che vedrà i rioni sfidarsi sfidarsi in barca con un obiettivo: raccontare la città, cercandoi di attirare turisti quando la stagione non è ancora completamente partita. La manifestazione è organizzata da Avas (armatori vela d’altura Sardegna) insieme ai centri commerciali naturali, con il decisovo sostegno dell’assessorato regionale al Turismo: appuntamento questa mattina alle 11.

La sfida

«Nel quadro di una sana competizione sportiva tra i quattro quartieri storici, raccontiamo anche una curiosa storia del Quartiere di Villanova "Panetteris Inforra Christus"», spiega Paolo Angius, dell’associane Strada Facendo. «Dietro questo curioso soprannome si nasconde una storia medievale e affascinante che mescola tradizioni, leggende e un pizzico di ironia, elementi tipici della cultura Casteddaia», aggiunge. La veleggiata ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la città, attraverso una competizione gioiosa dal sapore medioevale giocata sul mare.

Regolamento

Ogni barca isserà la bandiera del quartiere di appartenenza a cui è associato un colore differente: Castello-rosso, Marina-blu, Stampace-verde e Villanova-giallo. «Questi eventi uniscono per lavorare insieme con lo stesso spirito di un buon equipaggio; costruire insieme un modello per promuovere le manifestazioni legate al mare con le iniziative pianificate a “terra”», dicono gli organizzatori.

