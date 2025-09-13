VaiOnline
Calcio.
14 settembre 2025 alle 00:28

Cagliari, così siamo tutti Felici 

Sconfitto il Parma con Mina e il primo gol in Serie A dell’esterno: finisce 2-0 

Con un gol per tempo, il Cagliari supera il Parma, festeggiando la prima vittoria in Serie A per l’allenatore Fabio Pisacane e il primo gol nella massima serie per Mattia Felici. L’esterno ha messo a segno al 77’ il 2-0, finalizzando la più bella manovra della gara, avviata dall’ottimo Palestra. Il Cagliari ha sofferto per mezz’ora il pressing degli ospiti, ma il gol di testa di Yerry Mina, al 33’, ha cambiato gli equilibri. L’ex Oristanio ha colpito la traversa sull’1-0. Grande festa dalla Unipol Domus.

l alle pagine 48, 49, 50, 51

COMMENTI

