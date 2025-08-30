Cagliari, così però fa malissimo 

Napoli 1

Cagliari 0

Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (23' st Buongiorno), Spinazzola (36' st Mathías Olivera); Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne (36' st Lang), McTominay; Lucca (30' st Ambrosino). In panchina Contini, Milinković-Savić, Gilmour, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Cheddira, Saco. Allenatore Conte.

Cagliari (3-5-1-1) : Caprile; Zappa (13' st Luvumbo), Mina, Luperto; Palestra (38' st Di Pardo), Adopo, Prati (20' st Gaetano), Deiola, Obert; Folorunsho (38' st Idrissi); Esposito (21' st Borrelli). In panchina Ciocci, Sarno, Mazzitelli, Kılıçsoy, Felici, Rog, Cavuoti. Allenatore Pisacane.

Arbitro : Bonacina di Lecco.

Rete : nel secondo tempo al 50' Anguissa.

Note : ammoniti Zappa, De Bruyne, Juan Jesus. Angoli 13-0. Recupero 1' pt-6' st.

Così, però, fa male: Malissimo. Il gol di Anguissa al 95’ è un pugno nella stomaco, una beffa atroce, e la sconfitta toglie il respiro, oltre il sonno e un punto strameritato. Cagliari, è stato bello sognare ma la realtà a volte è spietata, per quanto non sembrava certo esserci tutto questo divario ieri al “Maradona”, anzi. Decisiva la qualità del Napoli sul più bello, storia vecchia. Al contrario, la squadra di Pisacane - sfortunata - deve ancora trovare una tenuta più solida e duratura per tenere il passo di una big per tutta la gara, al di là del fattore tecnico, che resta e va oltre l’organizzazione e l’episodio. La pressione partenopea è costante, a tratti veemente, ma i rossoblù dimostrano di poterla contenere, eccome, e lo 0-0 sembra essere il giusto compromesso e un premio alla resilienza isolana. Finisce, invece, 1-0, tra le lacrime e i rimpianti. Anche perché la rete del camerunense, lasciato incredibilmente solo in area, si poteva evitare. Ora gli ultimi due giorni di mercato e la sosta per chiudere il cerchio e assemblarlo in vista del primo scontro diretto per la salvezza, alla ripresa del campionato contro il Parma alla Domus.

La strategia

A sorpresa, nell’undici iniziale c’è Palestra (e non Borrelli). Pisacane sceglie così un atteggiamento più guardingo e la difesa a tre composta da Zappa, Mina e Luperto davanti a Caprile. Adopo e Deiola ai fianchi del regista Prati, Palestra appunto a destra, dall’altra parte Obert. In attacco, Folorunsho a rimorchio di Esposito. Rossoblù in campo, dunque, attraverso il 3-5-1-1 (che diventa poi un 5-3-1-1 in fase di non possesso). È, invece, il 4-2-3-1 il modulo di riferimento del Napoli, a sua volta al via con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Politano, De Bruyne, McTominay e la prima punta Lucca.

Primo tempo

Il Napoli si prende subito il pallino del gioco e prova a mettere con le spalle al muro il Cagliari che, però, si difende con ordine. Paradossalmente, la prima situazione di pericolo la creano proprio i rossoblù con il lancio di Luperto ma Esposito viene anticipato da Meret. Alto il tiro a giro di McTominay, alto pure il colpo di testa di Prati sul cross di Palestra. Al 43’ la prima conclusione nello specchio dei partenopei con Lucca, si allunga e neutralizza Caprile. Più insidiosa l’incursione di McTominay che si infila tra Luperto e Deiola, cerca il primo palo ma trova il portierone rossoblù.

Ripresa

Riparte forte il Napoli con McTominay (di poco a lato) e Anguissa (centrale). La pressione aumenta e Pisacane alimenta la manovra rossoblù sostituendo Zappa con Luvumbo e arretrando Palestra, poi mette qualità e muscoli nell’attacco con Gaetano e Borrelli e rilancia la sfida col 4-3-1-2. Prova a dare la scossa anche Conte, prima con Buongiorno, poi con Ambrosino, infine con Olivera e Lang. Di Pardo e Idrissi, invece, le ultime cartucce rossoblù. Brividi sul colpo di testa di Buongiorno, sul corner. Centrale e prevedibile poi il tiro dalla distanza di Luvumbo. Al 93’ poi ci mette una pezza Caprile su McTominay. Nulla può, però, al quinto e ultimo minuto di recupero sul destro di Anguissa, solo soletto in area. Una beffa atroce.

RIPRODUZIONE RISERVATA