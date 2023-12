Cagliari, così è da impazzire 

Un film già visto, ma bello, bellissimo. Il Cagliari ribalta il Sassuolo nel recupero: tre punti che significano quintultimo posto. Il pareggio di Lapadula al 94’ (in campo nonostante una ferita al naso), al 99’ una fantastica rovesciata di Pavoletti che fa impazzire la Unipol Domus: 2-1. Pessimo primo tempo del Cagliari, sotto già al 7’. Nella ripresa Ranieri schiera cinque punte ma gli emiliani, in dieci, trovano lo 0-2, annullato per un fuorigioco millimetrico. Un segno del destino, prima di un altro magico finale.