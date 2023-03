Cagliari corre, Nuoro cammina 

Cedere la tratta Nuoro-Macomer alla Rete ferroviaria italiana non è all’ordine del giorno. Arst e Regione per ora hanno altri programmi nel medio-lungo periodo sulla Nuoro-Macomer. Nei giorni scorsi, i vertici dell’azienda trasporti hanno dichiarato che vorrebbero aumentare del cinque o dieci per cento la velocità dei mezzi su rotaia.

Pollice verso

L’operazione è bocciata ancor prima di nascere da Claudio Solinas, presidente del comitato Trenitalia nuorese. «Sono soldi buttati in quanto si passerebbe da 40 km/h a quarantaquattro, comportando poche variazioni (se non nulle) in merito al funzionamento dei treni e agli orari. Se non si provvederà a unificare la linea Nuoro-Macomer con le altre tratte nazionali non si otterranno mai risultati reali». Il centro dell’Isola rappresenta una delle aree più scollegate e svantaggiate nel territorio nazionale, Nuoro è infatti uno dei due capoluoghi di Provincia italiani non servito da Rfi.

Battaglia infinita

Da ormai cinque mesi cinquanta consiglieri regionali su sessanta si sono mostrati favorevoli alla cessione della tratta, ma ancora non si intravede una via d’uscita. Il Comitato Trenitalia Nuorese è sempre più agguerrito. Prima era un movimento spontaneo, da lunedì scorso è formalmente costituito e si dice pronto a continuare la lotta. «Non ci fermeremo, soprattutto adesso - dicono gli esponenti -. Non capiamo perché Arst voglia tenersi la linea, programmando, nonostante le tre mozioni regionali, ulteriori progetti che rappresentano per i sardi spreco di denaro. Persino Rfi fa intendere attraverso due documenti ufficiali (il Documento strategico nazionale e la Chiusura dello stato di fattibilità Nuoro-Olbia) che sia necessario unificare la tratta più importante del centro Sardegna con le altre».