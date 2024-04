Cagliari cooperativa del gol: 15 marcatori diversi 

Augello, contro l’Atalanta, è stato il quindicesimo rossoblù ad andare a segno in campionato. Tutti per uno e uno per tutti, soprattutto nelle emergenze il lavoro di squadra paga e consola. Senza un cannoniere fisso di riferimento e con uno score complessivo di trentadue reti, il Cagliari è diventato così una sorta di cooperativa del gol. In Serie A soltanto l’Inter (che ne ha segnati, però, settantatré) e la Fiorentina (quarantuno) hanno mandato un giocatore in più a bersaglio rispetto ai rossoblù. È indubbiamente uno dei dati che dà maggiori soddisfazioni, dopo il punteggio in classifica. In questi casi, la differenza la fanno il valore dell’organico in generale e il gioco di squadra, appunto, in particolare, oltre a un lavoro chirurgico e certosino dell’allenatore. Ranieri più di Inzaghi e Italiano, ha dovuto fare di necessità virtù, nel corso della stagione, coinvolgendo ogni componente della rosa e sfruttandone appieno le caratteristiche in base alle esigenze della partita o alla tipologia dell’avversario. In questo modo, tutti stanno risultando decisivi e sanno di potersi prendere, prima o poi, il proprio giorno di gloria.

Pochi ma pesanti

È successo a Jankto a Empoli, nella partita della svolta. Prima di lui a Zappa e Petagna contro Genoa e Bologna, due vittorie altrettanto decisive. Pesanti come macigni anche la rete di Oristanio al Frosinone (ha dato il via, insieme a quella di Makoumbou, alla rimonta nell’epico 4-3) e al Lecce (pari provvidenziale) o la doppietta di Shomurodov alla Salernitana. E ancora Dossena nell’1-1 col Monza e, più recentemente, Sulemana nell’1-1 col Verona. «Non ho un goleador che fa dieci-quindici gol a campionato, anche perché i miei goleador - chi prima, chi dopo, chi durante - si sono fatti male. Però ho diversi giocatori che danno la possibilità al Cagliari di andare in porta e far gol», ha precisato lo stesso tecnico di Testaccio subito dopo Cagliari-Atalanta, nella quale ha dovuto fare a meno, in un colpo solo, di Pavoletti, Petagna, Mancosu e dello stesso Lapadula preservato in panchina dall’inizio alla fine per un problema al rotuleo.

I capocannonieri

E proprio i gol dell’italo-peruviano - capocannoniere indiscusso la scorsa stagione in B e punto di riferimento là davanti - sono quelli che più sono mancati quest’anno e che hanno spinto l’allenatore a soluzioni alternative che coinvolgessero tutta la squadra. Dopo trentuno partite, nel Cagliari ci sono così tanti “micro-goleador” dietro i tre migliori realizzatori (con quattro sigilli) che sono gli attaccanti Pavoletti (da leggenda l’uno-due tra il 93’ e il 95’ col Frosinone e la rovesciata col Sassuolo sempre nel recupero) e Luvumbo (il suo pareggio col Napoli è già nella storia) più - a sorpresa - il trequartista Viola (che ha sempre segnato subentrando dalla panchina). A seguire, a quota tre, un altro fantasista, Gaetano, decisivo soprattutto a Udine. All’appello mancano solo Mancosu tra gli attaccanti, Deiola e Prati tra i centrocampisti, Obert, Azzi, Di Pardo, Mina, Wieteska e Hatzidiakos tra i difensori. Hanno ancora sette gare per lasciare il segno.

