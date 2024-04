Cagliari con qualche rimpianto  Domenica che sfida con l’Atalanta 

Un punto, sofferto e sudato, davanti a sedicimila tifosi encomiabili. Il bilancio di Ranieri, a caldo, è positivo. I mediani lo hanno tradito, ma i cambi lo hanno riportato in superficie, la gente rossoblù lo ha tenuto a galla e quel punto guadagnato sull’Empoli è il vero valore aggiunto di una partita scivolosa e portata a casa col cuore, più che con il gioco. Sì, il Cagliari oggi sarebbe “salvo”, ma la stagione è ancora tutta da vivere, in questo strano “campionato nel campionato” iniziato dopo la sosta.

Lo scenario

La stagione ti concede una chance. Non semplice ma abbordabile: il Cagliari, se domenica battesse l’Atalanta, potrebbe approfittare dei prevedibili successi di Milan (impegnato a Lecce) e Inter (a casa dell’Udinese) facendo un salto se non decisivo, sicuramente importante in questa corsa affollata per un posto nella prossima Serie A. Anche il Verona, al “Bentegodi” con il Genoa, avrà la stessa grande opportunità, in caso di successo, di poter superare la coppia Lecce-Udinese che, contro le milanesi lanciate e motivatissime, potrebbe pagare la differenza di qualità. Questo lo scenario nel dettaglio: il Lecce (quota 29) va a Milano, l’Udinese (28) riceve l’Inter, a 2 il Verona ospita il Genoa e il Cagliari riceve l’Atalanta, a quota 25 il Frosinone riceve il Bologna e l’Empoli ospita il Torino, con 24 punti il Sassuolo va a Salerno. Situazione apertissima, dove nessuna delle squadre coinvolte può dirsi al sicuro o già spacciata.

Il Cagliari

La squadra di Claudio Ranieri ha sprecato un’occasione formidabile, la sfida in casa con la diretta concorrente Verona, per dare una spallata alle altre. Per oltre un tempo ha subìto la formazione messa in campo da Baroni, collegato al telefono dalla tribuna con il suo staff. Il Verona, come l’Empoli e il Frosinone, gioca un calcio migliore rispetto al Cagliari sotto il profilo dei movimenti, della qualità, dell’estetica, ma la classifica (per fortuna) tiene conto anche della forza del gruppo, del peso dei cambi e del pubblico. Il Cagliari, se non stupisce per l’organizzazione in campo, può mettere sulla bilancia una qualità dei cambi che spesso ha deciso le partite: se ci fosse una classifica dedicata, il Cagliari potrebbe essere fra le prime per il peso dei panchinari sul risultato finale. Da non sottovalutare poi la grande forza del pubblico, perché nella sfida di Pasquetta la Unipol Domus ha mostrato il suo volto migliore, sold out compreso. Una caratteristica che spesso allenatore e calciatori rossoblù hanno messo in evidenza, fin da quando – alla fine della gara interna persa con la Roma, forse il punto più basso della gestione Ranieri – lo stadio aveva applaudito la squadra. Un atto d’amore incondizionato che rilanciò i rossoblù.

Il ricorso al lancio lungo per un attaccante – Lapadula – intorno al metro e ottanta, sfianca il peruviano e permette agli avversari di ripartire. La partenza dal basso mette sempre a rischio la difesa, mentre l’uso sistematico delle fasce – nel secondo tempo – ha messo in allarme il Verona: Ranieri riparte dalle poche certezze per inseguire il sogno di battere l’Atalanta. Con Gaetano, se possibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA