Cagliari, con Palomino e Mina adesso c’è affollamento in difesa 

Irrompono i senatori. Quelli con una carriera da paura. Il primo, Jose Luis Palomino, argentino di San Miguel, 34 anni, esibisce le sue 175 partite nell’Atalanta, sempre lì, a difendere, a spazzar via e ripartire. Il secondo, Yerry Fernando Mina González, colombiano di Guachene, trent’anni fra un mese, tra Barcellona, Everton e Fiorentina supera quota cento a questo livello e non vede l’ora di rientrare. E così, per Nicola arriva il momento delle scelte. Senza fretta: Palomino potrebbe essere schierabile già lunedì sera alla Domus contro il Como, mentre per Mina parliamo di far parte del gruppo “abili” almeno fra una settimana.

La fila

La difesa del Cagliari, con l’arrivo di Palomino e il ritorno del rissoso, irascibile, carissimo Mina, diventa un reparto super affollato. Oggi il centrale titolare è Wieteska, il suo alter ego dovrebbe essere Hatzidiakos, a sinistra Luperto e Obert, a destra oggi c’è Zappa, con Deiola che nel corso della sfida con la Roma ha fatto una capatina da quelle parti. Se Augello, Azzi e Di Pardo possono essere considerati nel reparto, saremmo circa a quota dieci. Ora la parola al direttore sportivo Bonato che dovrebbe pensare a sfoltire la rosa anche e soprattutto in difesa, altrimenti per Nicola ci sarebbe quasi sempre il problema dell’abbondanza.

Il mercato

Ieri, fra le pieghe di un calciomercato dominato dalla decisione di Paulo Dybala e dalle manie di grandezza dell’Atalanta, ecco spuntare il nome di Matias Wieteska. Proprio l’uomo attorno al quale il Cagliari ha costruito il piccolo successo difensivo nella serata con la Roma, protagonista di un ottimo ritiro valdostano e sistemato al centro della difesa domenica scorsa, titolare inamovibile. Ci sarebbe il Palermo, in serie B, pronto a ingaggiare il centrale polacco, convinto dalla prova autoritaria del giocatore e dalla sua duttilità tecnica. Una sistemazione, nella serie cadetta, che stando alle prime indiscrezioni non sarebbe gradita da Wieteska, deciso lungo questa stagione anche a riconquistare il posto in nazionale, perso dopo un Mondiale – quello in Qatar – trascorso in panchina dal primo all’ultimo minuto. E poi mai più convocato.

In campo

Per Nicola, quando si difende a tre – ovvero quasi sempre – lo schieramento tipo dovrebbe essere Palomino, Mina e Luperto, anche se sui nomi il tecnico rossoblù non si è mai sbilanciato. L’attesa per Mina c’è, ma nell’immediato ci si è rivolti con successo a Wieteska, aspettando – per il “braccetto” di destra – che Palomino sia pronto, nonostante sia un mancino naturale. Liberando così Zappa come alternativa a Zortea e Azzi da quinto a destra. Le alternative oggi non mancano: Obert è quella scontata per Luperto, titolarissimo dal primo istante di ritiro, al centro Mina potrebbe diventare il proprietario del ruolo se e quando sarà al passo dei compagni, anche sotto il profilo fisico. «Non lo vedo mai», aveva detto Ranieri a proposito del colombiano. Nicola spera di poter dire il contrario.

