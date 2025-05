Cagliari con o senza regista? La chiave di volta a centrocampo 

È l’unico reparto al completo e rappresenta quasi uno sfogo per Davide Nicola, costretto a dimenarsi tra squalifiche, infortuni e acciacchi vari, in attacco e, soprattutto, in difesa. Nel cuore del campo la chiave di volta del Cagliari anti-Venezia, appeso al solito dilemma stagionale: con o senza regista?, ed eventualmente, con o senza Prati? I dubbi si intrecciano tra loro in questa settimana così combattuta ad Asseminello, tra il fantasma lagunare e il desiderio, irrefrenabile, di spazzarlo via per prendersi di prepotenza questa benedetta salvezza. Makoumbou, Adopo, Marin, Deiola e il 21enne ravennate: tutti dentro per la partita che vale un campionato intero. Non tutti - evidentemente - danno le stesse garanzie all’allenatore rossoblù che si trova a un bivio anche tattico, non solo tecnico.

Scenari

Sembrerebbe esserci un solo intoccabile in questo momento, Adopo, tra i pochi a salvare la faccia a Como con un gol, per quanto favorito dalla “papera” del portiere. Il primo in Serie A in ogni caso, e poteva essere sfruttato decisamente meglio dal Cagliari che da quel momento in poi si è “concesso” al furore lariano. Per il centrocampista francese è stata la ciliegina sulla stagione della svolta. Nell’Isola ha finalmente trovato piena fiducia, e di conseguenza la continuità che non ha avuto né a Torino né a Bergamo. Fiducia ripagata, al punto che - salvo colpi di scena - a giugno verrà riscattato dall’Atalanta a un prezzo già fissato di 4 milioni. Il feeling tecnico con Makoumbou ha caratterizzato il momento della stagione forse più esaltante per la formazione rossoblù, sino a quando la coppia è stata scorporata e sono subentrate altre dinamiche sulla mediana. E quando poi Nicola ha scelto di riproporla non era più la stessa, o forse non era più la stessa la copertura del resto della squadra.

Il dilemma

Anche al “Sinigaglia” hanno giocato insieme, senza un regista di riferimento sul quale il Cagliari potrebbe, invece, puntare domenica sera contro il Venezia. In lizza, nel caso, lo stesso congolese, Marin e, naturalmente, Prati, l’unico in rosa ad avere i requisiti tecnici per farlo come il ruolo comanda ma in contrasto - evidentemente - con le esigenze di Nicola. Che, tabellini alla mano, lo considera, tra l’altro, incompatibile con Makoumbou. Sì va comunque verso un centrocampo a tre con l’ex Spal tra i papabili. E lo stesso Marin in rampa di rilancio. Nonostante sia stato a lungo il miglior realizzatore tra i centrocampisti, il rumeno non è mai stato considerato un titolare dal tecnico piemontese che, la maggior parte delle volte, lo ha utilizzato come jolly nel finale, spesso lo ha tenuto in panchina sino alla fine. Potrebbe essere questa la sua partita, con o senza Prati.

Deiola per la difesa

C’è poi Deiola che, nonostante i problemi fisici (li risolverà chirurgicamente a campionato finito), stringe i denti e si allena. La sua autonomia è chiaramente ridotta e potrebbe risultare utile nel finale. Non solo come mezzala. Ultimamente, Nicola lo sta provando anche al centro della difesa e, nella peggiore delle ipotesi (se Luperto e se Mina non dovessero recuperare e se dovesse esserci necessità a gara in corso) potrebbe dare una grossa mano là dietro. È il momento delle scelte. Quelle decisive.

RIPRODUZIONE RISERVATA