Cagliari, con la Roma devi provarci 

Stasera allo stadio Olimpico il Cagliari cerca l’impresa contro la Roma. Sulla carta una sfida proibitiva, con i giallorossi che guardano la zona Champions e i rossoblù incapaci di centrare un successo in trasferta in questo campionato. Ranieri nella sua Roma ritrova De Rossi e il passato: ci sarà Nandez (nella foto), possibile l’esordio di Mina dal primo minuto, Luvumbo – appena rientrato dalla Coppa d’Africa – in panchina con l’altro nuovo arrivato Gaetano, ma pronti a scendere in campo. Calcio d’inizio alle 20.45, nutrita la rappresentanza di tifosi rossoblù.