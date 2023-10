Cagliari con la paura di sbagliare A Salerno scatterà un altro torneo  

Il giorno dopo la batosta, Claudio Ranieri ha scelto proprio Roma per staccare. E per portare a casa un altro premio, quello intitolato all’allenatore che lo lanciò in Serie A, Manlio Scopigno. Un signore che dalle parti di Cagliari non è stato solo un ex allenatore, ma molto di più. «Ringrazio il presidente Giulini che mi ha portato a Cagliari per la seconda volta», ha detto l’allenatore, «i dirigenti, lo staff e i ragazzi, insieme abbiamo fatto un’impresa grande e ora inseguiamo un’altra impresa». La promozione conquistata a Bari continua a fare notizia, a stuzzicare giurie e sportivi. Perché è stata unica e irripetibile. E quello che si sta materializzando davanti al Cagliari è un obiettivo simile per dimensioni, si chiama “salvezza” e non ha nulla da invidiare alla cavalcata della Serie B. Però… però sarà difficile, ha sottolineato, «c’è bisogno di tutti, il calendario non è stato semplice in avvio. Ci vogliono lavoro e perseveranza senza pensare in negativo». Quindi il tradizionale pensiero per la squadra: «Vedo i ragazzi che si allenano benissimo, come dico sempre a loro: devono motivare me perché io possa caricare loro, cresceremo».

Cosa succede

La squadra si allena bene, c’è feeling fra i calciatori e la loro guida tecnica, Ranieri. Si mette sul campo il massimo impegno, nessuno si tira indietro, a tutti viene data una chance: sembra l’ambiente ideale dove far bene, ma questa squadra è ultima in classifica ma non ancora del tutto sola, perché (fortunatamente) ce ne sono altre che non riescono a decollare. Ma quando il Cagliari, inteso come società, mette sul tavolo il tema del calendario difficile, e del fatto che hai affrontato le più forti del campionato (e Juventus, Napoli e Lazio?), che messaggio vuole lanciare alla squadra? La questione calendario la puoi spiegare così: se decidi di aver perso in partenza contro le prime 12 del campionato, e concentri i tuoi sforzi contro le altre 8 del torneo, significa che devi battere tutte le “provinciali” all’andata e al ritorno per garantirti la permanenza in Serie A. Un obiettivo in questo momento neanche ipotizzabile, seppure il calcio ci abbia anche recentemente abituato a qualsiasi risultato.

«Cresceremo», afferma Ranieri. Sì, ma intanto la squadra è scesa in campo con otto formazioni diverse in otto partite, due – a volte tre – moduli difensivi differenti e un attacco che è variato da due a tre uomini, a seconda dell’esigenza. Ranieri deve potersi fidare di un asse portante, ma nei fatti mancano la fiducia e l’asse. «Cresceremo», spera l’allenatore, ne è convinto anche dopo quei quattro gol presi alla Domus conditi dai tre di Firenze, contro uno segnato su rigore a fine partita. Gli i nterpreti cambiano e chi arriva dopo ha paura di sbagliare, questa è la sensazione all’esterno.

Il futuro

Domenica 22 il Cagliari andrà a Salerno, sette giorni dopo riceverà il Frosinone e domenica 5 novembre arriverà il Genoa. Comincia la Serie A2, un mini-torneo al quale aggrapparsi per tornare a galla. Niente di impossibile.

