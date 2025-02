Cagliari, con la Lazio rimonta a metà 

Ancora una sconfitta contro una “grande” per il Cagliari. L’impegno non muove la classifica dei rossoblù che, sotto dal 41’ (in gol Zaccagni), erano riusciti ad agguantare il pareggio al 55’ grazie a un perfetto stacco di Piccoli che, di testa, capitalizzava un bel calcio d’angolo di Viola. Ma in meno di dieci minuti gli ospiti si sono riportati avanti con Castellanos complice la dormita di tutta la difesa. Ottima la prova di Caprile tra i pali. Questa volta i cambi non hanno cambiato le cose. E il Cagliari non potrà fallire la gara di domenica alla Domus con il Parma.