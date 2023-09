Non c’è tempo per piangersi addosso. Penultimo, 2 punti in 5 partite, il Cagliari deve ritrovare l’entusiasmo per affrontare, domani alla Unipol Domus, il Milan di Leao, fischio d’inizio alle 18.30. Si va verso il tutto esaurito. Ranieri, con l’infermeria sempre affollata, continua a fare affidamento su Zito Luvumbo, cliente scomodo per i difensori. Anche se l’angolano, davanti agli arbitri, dovrebbe gestire meglio le sue reazioni.

