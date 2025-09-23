Cagliari, con i WingFoil si apre lo show 

Una bella cerimonia risparmiata dalla pioggia e anzi con un caldo sole ha aperto la Sardinia Sailing Cup della Fiv ieri a Marina Piccola. L’annotazione sul meteo non è casuale: nella vela è la prima cosa che si guarda e ieri sera in molti si preoccupavano non tanto del maestrale atteso per oggi, quanto del suo possibile, brusco calo dalla giornata di domani.

Ali, tavole, foil

Già, perché in questo formidabile programma di un mese che esalta la fondata ambizione cagliaritana di considerarsi capitale italiana della vela, le prime regate sono previste già per questa mattina, a partire dalle 11. Comincia il Formula Wing World Championships, il primo mondiale assoluto di una classe che, a livello di World Cup, una donna volante oristanese di 19 anni sta dominando. Maddalena Spanu, figlia e sorella d’arte, sarà la sorvegliata speciale delle regate che si concluderanno domenica, visto ciò che è stata capace di combinare sinora nella stagione. L’atleta scelta dallo Yacht Club Costa Smeralda per il progetto Young Azzurra troverà tutte le rivali più forti ma avrà il piccolo vantaggio del “fattore campo”. Un centinaio di 30 Paesi gli atleti al via.

Quattro mondiali

Terminato questo campionato, a Marina Piccola ce ne saranno altri tre e tutti “pesanti”, perché riguarderanno classi olimpiche. Prima però, si inserirà il mondiale kite di cui parliamo qui accanto. Chiusa quella parentesi, dal 6 al 16 ottobre, a Cagliari si svolgeranno i Mondiali Nacra 17 (per trovare gli eredi di Ruggiero Tita e Caterina Banti, e quelli dei 49er e 49Fx (cioè maschile e femminile). Infine, la chiusura sarà affidata al Foil Academy International Trophy, evento di fine stagione del progetto sulla “next generation” che la Fiv sta realizzando a Cagliari assieme a Luna Rossa.

Voglia di crescere

Ieri alla presentazione c’erano il coordinatore Mirco Babini, il vicepresidente della III Zona Fiv Marco Frulio, il presidente della Lega Navale Italiana di Cagliari (co-organizzatrice) Giuseppe La Rosa, ma anche l’assessore comunale allo Sport di Cagliari, Giuseppe Macciotta che ha detto: «Questo appuntamento riporta in evidenza il tema del polo velico a Cagliari, un progetto sul quale stiamo lavorando con grande attenzione, e speriamo che nei prossimi mesi possa cominciare ad assumere i contorni più definiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA