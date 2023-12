Cagliari, Comune sotto accusa: «Tradita la tassa di soggiorno, non è usata per gli investimenti» 

Le associazioni di categoria tuonano contro il Comune di Cagliari, al termine del terzo anno di applicazione della tassa di soggiorno. Per il 2023 la previsione è che porti fra 1,2 e 1,3 milioni, dopo trecentomila euro da luglio a dicembre 2021 e 1,1 milioni nel 2022, ma gli operatori chiedono come vengano investiti questi soldi: «A oltre due anni dalla sua introduzione i risultati sono pessimi», il bilancio di Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna: «Non è stata investita come esperti di settore, operatori e norme avrebbero voluto, ma per tappare buchi di bilancio o attività che col turismo c'entrano abbastanza poco e venivano fatte già prima, come la festa di Sant'Efisio che esiste da anni». Le richieste al Comune sono chiare: «Vorremmo intanto sapere il plus della tassa di soggiorno per cosa è stato investito», prosegue Mura. «La prima cosa da fare è la promozione, far sapere al turista che Cagliari esiste e offre determinati servizi. Ancora non è città turistica: ha un potenziale enorme, ma manca un piano turistico e non ci sono obiettivi a breve, medio e lungo termine. Chiediamo che ci sia una visione, un piano e degli step: senza questo stiamo andando al buio e lì l'unica certezza è che si va a sbattere».

La richiesta

Quasi un anno fa, il 15 dicembre, le organizzazioni turistiche (Federalberghi Sud Sardegna, Confindustria Sardegna Meridionale, Confesercenti Cagliari, Associazione BB in Cagliari, Associazione Extra e Sintur Sinergie turistiche) hanno inviato una lettera al Comune chiedendo, oltre che programmazione turistica, il potenziamento del sito cagliariturismo.it e investimenti sul web, come fossero stati spesi nel dettaglio gli introiti della tassa di soggiorno e di considerare le proposte per il 2023, mettendosi a disposizione come esperti per cooperare col Comune. Questa lettera non ha ricevuto risposta. «Siamo stati convocati dal Comune, ci hanno chiesto quali fossero i nostri progetti ma le istanze che abbiamo presentato sono rimaste nel cassetto di qualche assessorato e nulla è stato fatto», dichiara Nicola Murru, direttore di Confesercenti provinciale di Cagliari. «Crediamo che l'imposta di soggiorno sia utile e siamo a favore della sua applicazoine, ma deve essere spesa per la promozione del turismo in città».

I numeri

Fra le varie voci di spesa figurano circa 430mila euro stimati per la festa di fine anno, ma le associazioni ricordano le note difficoltà nella prenotazione e nelle tariffe dei voli, così come il poco richiamo per chi non vive in Sardegna. «Aver investito l'anno scorso un milione di euro per un concerto, in un momento senza voli internazionali né posti sugli aerei per i sardi di ritorno, non ha certamente finalità turistiche», segnala Mura. «E trasformare Cagliari in una destinazione low cost è una trappola, perché poi non è appetibile per i grandi numeri». Sui dati si sofferma anche Martino Di Martino, destination manager di Sintur Sinergie Turistiche: «In Italia si incassano circa 680 milioni di proventi dalla tassa di soggiorno, con un incremento del 10%, ma spesso c’è poca trasparenza sull’indirizzo dell’imposta e Cagliari non è da meno. Servirebbe un osservatorio turistico, che ha costi limitati».