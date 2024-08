Cagliari-Como verso il tutto esaurito 

Numeri di rilievo per i biglietti di Cagliari-Como. Il primo giorno di vendita libera ha visto staccati 1.500 tagliandi, che sommati ai circa 13.500 abbonati portano il totale attorno a 15.000 presenze già garantite per lunedì alle 20.45. Considerati i poco più di 400 posti nel settore ospiti rimangono meno di un migliaio di disponibilità per i tifosi del Cagliari, potendo così ritoccare ulteriormente al rialzo i numeri già ottimi delle prime due partite. Contro la Carrarese in Coppa Italia erano 15.870 le presenze, salite a 16.261 con la Roma: il tutto esaurito è appena sopra quota 16.400, settore ospiti incluso.

La ripresa

Nel pomeriggio il Cagliari si ritrova al Crai Sport Center di Assemini per il primo allenamento della settimana. Nicola deve valutare in particolare Viola e Zortea, fuori nelle prime due uscite stagionali. Il fantasista incrementerà questi giorni i carichi di lavoro, per tornare in gruppo ed essere disponibile lunedì. L'esterno sta smaltendo un problema a una spalla. Da valutare anche Mina, che scontata la squalifica prosegue la sua tabella di preparazione (si è già allenato in gruppo la scorsa settimana), e Palomino che nei primi giorni in rossoblù ha alternato lavoro personalizzato e con la squadra.