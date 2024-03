Cagliari, colpo grosso a Empoli 

Empoli 0

Cagliari 1

Empoli (4-3-2-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz (36' st Cerri), Luperto, Cacace (27' st Pezzella); Marin, Maleh, Kovalenko (27' st Gyasi); Cambiaghi, Cancellieri (27' st Fazzini); Destro (13' st Niang). In panchina Perisan, Berisha, Bereszynski, Ebuehi, Zurkowski, Bastoni, Shpendi. All. Nicola.

Cagliari (4-4-1-1) : Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello (32' st Azzi); Jankto (32' st Wieteska), Makoumbou, Deiola, Luvumbo (32' pt Zappa); Gaetano (42' st Kingstone); Lapadula (42' st Shomurodov). In panchina Radunovic, Iliev, Di Pardo, Obert, Viola, Prati, Oristanio. All. Ranieri.

Arbitro : Rapuano di Rimini.

Rete : nel st 24' Jankto.

Note : ammoniti Gaetano, Mina, Scuffet. Angoli 9-2 per l'Empoli. Recupero 4' e 8'.

Inviato

Empoli . Una vittoria alla Ranieri. Di esperienza, con le barricate e un’attenzione maniacale in ogni istante della sfida. Una vittoria che assomiglia a una svolta, seppure la classifica non sorrida ma sia comunque cortissima. Segna Jankto, uno dei più discussi, ma è il successo della difesa, del cuore, davanti a seicento commoventi tifosi rossoblù. «Potevamo perderla, l’abbiamo vinta»: la sintesi è dell’allenatore del Cagliari, difficile non essere d’accordo.

Ranieri non cambia, la prima volta in questa stagione. Gioca l’ultima formazione, scelte dettate anche dalle due ultime buone prove. Fa freddo, il campo è bagnato. Mina e Dossena sono davanti a Scuffet, Nandez e Augello sulle corsie, i quattro in mezzo sono Jankto, Makounbou, Deiola e Luvumbo, a cui piace fare il guastatore a sinistra, davanti Gaetano supporta Lapadula. Nell’Empoli c’è Destro e non Cerri, l’altro ex Walukiewicz è al centro della difesa. Marin è un motorino in mezzo al campo. Al 4’ subito Empoli con Kovalenko, tocco in area e parata comoda di Scuffet, al 9’ ancora Empoli, fuga di Kovalenko a destra, il cross è sbilenco. La squadra di Nicola spinge, lo sa fare bene e l’avvio fa paura.

Ecco il Cagliari, finalmente. Deiola da 20 metri scalda le mani a Caprile. Poi l’Empoli fa saltare il Castellani con un’azione tambureggianrte: palo di Cambiaghi e fucilata di Maleh, sempre in area, respinta da Scuffet. L’Empoli è una macchina da guerra, il Cagliari fa fatica a tenere quel ritmo e non trova un centimetro libero. Ranieri inverte Jankto e Luvumbo dal 27’, troppi i lanci a vuoto per superare il centrocampo.

La corsa di Luvumbo, al 28’, finisce in un urlo di dolore. L’angolano si accascia, partita finita. Ranieri sceglie Zappa, Nandez avanza a destra, Jankto resta a sinistra, Gaetano fa quello che può fare. Graffio dell’Empoli al 35’: cross di Ismajli e Destro, di testa, sfiora il palo con Scuffet fuori causa. Però i toscani rallentano, dopo quei primi venti minuti da videogame. Al 43’ la migliore occasione del Cagliari: il cross di Jankto da sinistra e il colpo di testa in tuffo di Lapadula, paratissima di Caprile. Il peruviano si fa perdonare la rovesciata fallosa di poco prima. Poi tutti negli spogliatoi.

La ripresa

L’Empoli comincia con una palla gol, Scuffet sventa su Cancellieri con un coraggio leonino, dopo che Zappa si era fatto beffare da Kovalenko a sinistra. Al 5’, dopo una discesa anonima di Deiola, riparte Cancellieri che si fa tutto il campo, da sinistra Cambiaghi crossa e la palla colpisce il braccio di Makoumbou: solo corner per Rapuano. L’Empoli preme, il Cagliari spreca: è l’11’, Cancellieri, su corner di Marin, sfiora il palo. Nicola toglie Destro e sceglie Niang (12’). L’Empoli passa, solo virtualmente: Walukiewicz impegna Scuffet di testa, la palla resta nell’area piccola e Cacace di esterno sinistro batte Scuffet. Il Var annullato per offside di Cancellieri. Un “buco” della difesa toscana procura a Lapadula una palla buona da calciare, altissimo.

Poi la svolta: al 24’ il coraggio di Zappa lo porta a superare Cacace con un tunnel vicino alla linea di fondo, piatto per Nandez che costringe Caprile a un altro super intervento, sulla ribattuta Jankto infila la palla nell’angolino a sinistra. Nicola fa tre cambi, fuori Cancellieri, Cacace e Kovalenko, dentro Gyasi, Pezzella e Fazzini.

Empoli avanti a testa bassa. Ranieri risponde con Azzi per Jankto e Wieteska per Augello. Difesa a cinque, anche a sei, per i rossoblù. Ammonito Mina per un fallo su Gyasi, si soffre. Ecco Cerri – 37’ – per Walukiewicz, il Cagliari ha spazi enormi e Ranieri sceglie Shomurodov e Mutandwa per Gaetano e Lapadula.

Il recupero – 8 minuti – è un’altra partita, si gioca di nervi. Mina e Dossena le prendono tutte, proprio tutte. È una battaglia, con Scuffet che dice no a Pezzella al 96’. Finisce con la curva rossoblù che non ci crede.

RIPRODUZIONE RISERVATA