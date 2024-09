Cagliari, col Parma serve un segnale forte 

La qualificazione in Coppa Italia è servita per allontanare la negatività, spazzare via sul nascere i fantasmi, ridare credibilità al percorso e intensificare così certi concetti, oltre a offrire al Cagliari una chance intrigante agli ottavi contro la Juventus (a dicembre). A comandare, però, è sempre il campionato, dove la squadra di Nicola deve dare una risposta altrettanto forte per non farsi divorare dalla depressione o, peggio ancora, schiacciare dalla concorrenza, considerato che già raschia il fondo della classifica sola soletta ed è reduce da tre sconfitte consecutive. Il rilancio, dunque, passa per Parma, stasera. Sfruttato malissimo l’assist del calendario (che proponeva quattro delle prime cinque gare alla Unipol Domus), i rossoblù cercano così in trasferta la scintilla per accendere una stagione inaffidabile sinora. E quale occasione migliore, in un plausibile scontro diretto per la salvezza, per quanto il tecnico degli emiliani Pecchia stia cercando, tra alti e bassi, di sollevare l’asticella dal punto di vista qualitativo, e di conseguenza negli obiettivi da raggiungere.

Il maxi ritiro

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Al Tardini il Cagliari può e deve ritrovare il coraggio di osare. Già c’è stato un primo segnale con la Cremonese, anche se dall’altra parte c’erano le seconde linee di una squadra di Serie B e pure gli interpreti rossoblù non erano gli stessi, per la maggior parte, che scenderanno in campo oggi, a partire dalle 20.45. Chissà quali benefici può aver portato il maxi ritiro “suggerito” dal presidente Giulini e pienamente condiviso da allenatore e direttore sportivo. Indubbiamente, ha fatto salire l’adrenalina nella ricerca spasmodica di ritmo e automatismi. Probabilmente, ha permesso a chi è arrivato più tardi di inserirsi meglio all’interno del gruppo. Nella speranza che la condizione atletica precaria di qualcuno non diventi un alibi (domani è già ottobre, del resto).

I soliti noti

Dopo aver sperimentato l’altro Cagliari in Coppa, Nicola si riaffida ai soliti noti, prendendo, però, spunto dal modulo utilizzato martedì, il 4-2-3-1. Viola (in grande spolvero sei giorni fa) e Gaetano (tra quelli che ancora devono trovare uno stato di forma ideale) si giocano il posto sulla trequarti alle spalle della punta Piccoli mentre Luvumbo dovrebbe partire da sinistra e uno tra Azzi e Zortea da destra. Il doppio mediano Marin-Deiola nel cuore del campo. La linea difensiva a quattro davanti al portiere Scuffet dovrebbe essere composta da Zappa, Mina, Luperto e Augello. Insieme a Pavoletti, Jankto e Wieteska è rimasto nell’Isola anche Lapadula per un fastidio alla zona addominale toracica. Convocato, invece, Prati, almeno per ricominciare a respirare il clima partita.

Incognita gialloblù

Il Parma, a sua volta, cerca nuova linfa per non soffocare l’entusiasmo di inizio campionato, già insidiato dalle sconfitte contro il Napoli e, soprattutto, l’Udinese in casa. Il pareggio in rimonta in pieno recupero a Lecce ha, tuttavia, ridato verve e consapevolezza ai gialloblù evitando il terzo ko di fila. In dubbio Sohm, ma Hernani è a disposizione. Bernabé può avanzare sulla trequarti, con l'inserimento di Keita (che torna dalla squalifica) in mezzo al campo. Almqvist insidia Mihaila. Rottura del crociato per Circati, out almeno sei mesi. Fermato per un turno dal Giudice sportivo Cancellieri. A rompere il ghiaccio potrebbero essere pertanto Suzuki, Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly, Keita, Bernabé, Man (seguito a lungo dal Cagliari prima di finire in Emilia), Hernani, Mihaila e Bonny, anch’essi attraverso il 4-2-3-1. Pecchia cerca un equilibrio soprattutto in difesa, dopo i nove gol subiti sinora. Dall’altra parte il peggior attacco del torneo. Certo non è una partita scontata. E può rappresentare una svolta per entrambe le squadre.

