Cagliari club intitolato a Riva e Pavoletti 

In un solo mese 120 tesserati al grido di “Forza Cagliari”. E’ il record raggiunto dal Cagliari fan club di Calasetta “Da Riva a Pavoletti”. La presentazione ufficiale è stata fatta nei giorni scorsi nella sala conferenze del Mac, museo d’arte contemporanea che per l’occasione era particolarmente affollata.

Hanno partecipato i componenti del direttivo al completo, capitanati dal referente Kicco Mercenaro, con la partecipazione del presidente e del vice presidente regionale, Alessio Cordella e Stefano Pili. Per festeggiare l’importante risultato raggiunto in così poco tempo dal club calasettano, i dirigenti regionali hanno consegnato una maglia commemorativa rilasciata per il superamento dei 100 iscritti. L’occasione ha visto i referenti locali illustrare i programmi per il futuro e le motivazioni che hanno indotto i soci fondatori ad aprire il fan club a Calasetta dove l’amore per il Cagliari calcio esiste da sempre e dove la recente scomparsa di Gigi Riva ha indotto i sostenitori a unirsi e ad aprire un club a lui dedicato. (s. g.)

