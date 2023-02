Cagliari-Civitavecchia, «Lavoriamo al bando» 

Il 13 marzo prossimo è in scadenza l’attuale bando per le agevolazioni di continuità territoriale marittima. Il 21 marzo è prevista l'ultima corsa operata da Grimaldi, la compagnia che si era aggiudicata la gara precedente in extremis. Dal giorno successivo non è possibile prenotare i biglietti.

«Alla luce della grande rilevanza pubblica che la Civitavecchia-Arbatax-Cagliari riveste per assicurare la continuità territoriale con la Sardegna, il Mit è al lavoro per evitare l'interruzione dei servizi su tale linea», ha confermato Ferrante. «Per quanto noto, si stanno predisponendo gli atti di gara per addivenire al più presto alla pubblicazione del nuovo bando per l'affidamento del servizio».

Il Governo rompe gli indugi e annuncia l’inizio dell’iter amministrativo per la pubblicazione di un bando per l’assegnazione in regime di continuità territoriale della tratta marittima Cagliari-Arbatax-Civitavecchia. Ad assicurare tempi rapidi di pubblicazione della gara è stato Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, precisando che l’intenzione dell’esecutivo è quello di garantire la continuità dei collegamenti e scongiurare quindi lo stop del prossimo 21 marzo, giorno in cui scadrà l’attuale convenzione con Grimaldi.

Impegno

Reazioni

L’annuncio del Governo non tranquillizza però i sindacati. «Il Governo ha ammesso poche settimane fa che la rotta non è appetibile per le compagnie. Motivo per cui occorre garantire ai vettori partecipanti molti più soldi della precedente gara». Sottolinea Arnaldo Boeddi, della Cgil trasporti. «L’Ogliastra merita un collegamento stabile con il resto d’Italia».

Sul tema è intervenuto anche il senatore di Forza Italia, Ugo Cappellacci: «La Civitavecchia-Arbatax-Cagliari è un collegamento strategico per la Sardegna. Siamo al fianco del Governo nell’iniziativa intrapresa dal sottosegretario Ferrante che da subito ha preso in mano la situazione e che con la predisposizione dei bandi di gara per l’affidamento della rotta e delle soluzioni “ponte” fino all’ingresso del nuovo concessionario apre la strada ad una concreta azione per la copertura di un servizio vitale per la nostra Isola. Con lo stesso spirito confidiamo che in questa legislatura si possa riscrivere la politica dei collegamenti marittimi con scelte calibrate sulle esigenze delle isole e sul diritto alla mobilità dei sardi».

