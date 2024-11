Parlare di destagionalizzazione forse è prematuro, però la strada sembra quella giusta. Questi ultimi mesi del 2024 hanno fatto registrare un aumento di turisti nei b&b di Cagliari di circa il 15 per cento rispetto all’anno scorso. Tanto rimane da fare, prima di tutto puntare con più consapevolezza sul Capodanno. Questo, però, non è sufficiente se non si riesce a convincere le compagnie low cost a incrementare i voli invernali.

