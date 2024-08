Cagliari, città (quasi) aperta per ferie 

Si balla e si canta al Poetto dopo una giornata di mare. Si mangia (e si balla) alla festa del gusto a Marina Piccola. Chi preferisce può visitare una delle tante mostre allestite nei musei civici e non (tutti aperti), vivere una serata al Bastione con il film documentario su Gigi Riva o gustare un piatto della cucina tradizionale in uno dei tantissimi ristoranti aperti. Cagliari, mai così piena di cagliaritani e turisti (con 4mila croceristi pronti a sbarcare in via Roma), moltiplica l’offerta per chi resta in città per Ferragosto. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Unico neo: i negozi sono quasi tutti chiusi, ma apre La Rinascente.

