Cagliari città gentile, firmato il manifesto: al via progetti e iniziative  

Cagliari si impegna a diventare una città gentile e lo fa aderendo al “Manifesto delle città gentili” del Movimento Italia Gentile, progetto nazionale fondato dal biologo naturalista Daniel Lumera e promosso dall’organizzazione di volontariato My Life Design.

La cerimonia di adesione si è tenuta nei giorni scorsi nell'Istituto comprensivo Via Stoccolma, alla presenza di Lumera e delle assessore all’Istruzione Marina Adamo e alle Politiche sociali Viviana Lantini, di Maria Marcella Vacca, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Via Stoccolma”, di Valentino Pasquale Pusceddu, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Pirri 1-2”, e di Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna.

In linea con gli altri 47 Comuni Gentili d’Italia, il capoluogo si assume così l’impegno di riconoscere la gentilezza come valore sociale in grado di incrementare benessere e longevità, di realizzare e supportare iniziative gentili a beneficio della collettività tramite percorsi e attività che valorizzino la gentilezza, a partire dalla comunità scolastica.

«Firenze, una delle città che ha firmato il manifesto, ha nominato due ospedali gentili: il Careggi e il Meyer», spiega Lumera. «Abbiamo fatto la formazione al personale medico e sanitario e creato il primo master della gentilezza insieme all’università di Firenze; abbiamo attivato progetti nelle scuole e istituito un festival di una settimana in cui arte, scienza e spiritualità dialogano sul valore della gentilezza: spero che anche Cagliari diventi un esempio virtuoso come altri Comuni».