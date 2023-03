Cagliari, cinque gol pensando al Südtirol 

Festa grande a Villacidro dove il Cagliari vince 5-0 davanti a duemila tifosi e scalda i motori in vista del big match di sabato contro il Südtirol. A segno Prelec, Millico, Luvumbo, Azzi e Falco. Applausi per tutti e ovazione per Ranieri ( nella foto di Angelo Cucca ). Al di là dell’aspetto emotivo, l’amichevole con la Villacidrese è servita al tecnico di Testaccio per chiudere il cerchio aspettando gli ultimi nazionali (Makoumbou, Lapadula e Kourfalidis sono rientrati ieri e si aggregheranno oggi al gruppo) e il recupero degli acciaccati (sono rimasti ad Asseminello Radunovic, Dossena e Capradossi, oltre a Pavoletti e Rog).

