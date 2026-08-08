VaiOnline
La partita.
09 agosto 2026 alle 00:42

Cagliari, ci pensa “Sant’Elia” Caprile 

Il numero 1 para due rigori e “consegna” così ai rossoblù il secondo Trofeo Gigi Riva 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari (dcr) 4

Nizza 2

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez (37’ st Zappa), Obert; Romano (37’ st Cavuoti), Winks (19’ st Prati); Adopo (45’ st Grandu), Trepy (19’ st Felici), Fazzini (44’ st Albarracín); P. Mendy (1’ st Kingstone). In panchina Sherri, Radunović, Di Paolo, Sulev, Liteta, Akarakiri, Kofler. Allenatore Pisacane.

Nizza (3-4-2-1) : Diouf; A. Mendy (1’ st Koutoune), Ndayishimiye (36’ st Orakpo), Mandza Jr (19’ st Jansson); Clauss (37’ st Alabi), Coulibaly (19’ st Mantsounga), Abergel (17’ pt Camara), Bard (28’ st Sahraoui); Hein (19’ st Pereira), Diop (36’ st Laarej); Diallo (36’ st Bouard). In panchina Boulhendi. Allenatore Pantaloni.

Arbitro : Silvestri di Roma 1.

Note : ammonito Rodríguez. Recupero 2’ pt-3’ st. Spettatori 10.356 per un incasso di 102.055 euro.

Sequenza rigori : Jansson (N) gol, Felici (C) gol, Koutoune (N) parato, Obert (C) gol, Laarej (N) parato, Prati (C) gol, Pereira (N) gol, Albarracín (C) gol.

Le mani di “Sant’Elia” Caprile sul secondo Trofeo Gigi Riva. Decisivi i due rigori parati dal numero uno rossoblù nella coda dal dischetto dopo che la partita si era conclusa con il punteggio di 0-0. Finisce così 4-2 la sfida con il Nizza, grazie anche ai quattro penalty trasformati da Felici, Obert, Prati e Albarracín. Un test comunque positivo, al di là del risultato finale, con un buon ritmo al netto del caldo afoso, con spunti e indicazioni interessanti - sia tecnici che tattici - in vista dell’esordio in Coppa Italia, venerdì contro la vincente tra Arezzo e Union Brescia, sempre alla Domus.

Squadra tipo

Formazione tipo per il Cagliari aspettando Maldini e Carlos, col doppio mediano e Deiola in difesa al fianco di Rodríguez (aspettando in questo caso Mina, appena rientrato dalle vacanze post Mondiali). Quindi Caprile in porta, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Winks, Romano, Fazzini, Trepy, Adopo e Paul Mendy, schierati attraverso il 4-2-3-1. In campo invece con il 3-4-2-1 la formazione francese, a sua volta al via con Diouf, Antoine Mendy, Ndayishimiye, Mandza jr, Clauss, Coulibaly, Abergel, Bard, Hein, Diop e Diallo.

Mendy in vetrina

Parte forte il Nizza, tra il tiro dal limite di Clauss fuori di poco e il fendente dello stesso numero 92 respinto con il piede da Caprile. La riposta di Mendy, di testa, sulla punizione di Fazzini: alta. Ispiratissimo il senegalese, ruba palla in area e scodella per Trepy che incorna bene ma trova sulla sua strada il portiere Diouf. A chiudere il primo tempo il tentativo su punizione di Diop, Caprile respinge con i pugni.

Dal dischetto

È proprio Paul Mendy il primo a lasciare il campo, alla ripresa dopo l’intervallo. Al suo posto Kingstone. A sfiorare il gol sono, però, prima Romano (diagonale ravvicinato respinto dal portiere) poi Trepy (che fa tutto bene sino al momento del tiro e non inquadra lo specchio della porta). Forze fresche con Prati e Felici. Quindi lo spunto di Fazzini che prova a piazzarla all’angolino. Nel finale spazio anche per Cavuoti, a seguire Albarracín, Grandu e Akarakiri. Ma la partita non si sblocca, si va ai rigori. E ci pensa lui, il solito Caprile.

Fabiano Gaggini

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

I mari del sud.

Villasimius, gioie e dolori. A Pula invasione di stranieri

Gianni Agus Ivan Murgana
Le ferie dei politici

Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti

Tre giorni di relax per la premier con la figlia a La Maddalena tra nuotate e passeggiate in centro 
Caterina De Roberto Claudio Ronchi
Regione

«Legge sugli staff,  se avete il coraggio spazzatela via»

Piga (FdI) provoca il Campo largo L’assessore Cocco: polemica sterile 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sulle Ande chiedevo la salvezza alla Luna»

Carlitos Páez, ospite del Cagliari al Trofeo Riva: «Credeteci sempre, come il mio amico Diego Lopez» 
Lorenzo Piras
1940-2026

«Buon viaggio babbo» I fiori di Pavana per salutare Guccini

Il cardinale Zuppi, amico personale: «Poesia e musica fanno cantare il cuore» 
La storia

Gatto Nerone si perde ma ritrova la strada di casa

Nove chilometri in cinque giorni: così è tornato da Lanusei a Loceri 
Federica Melis
Milano

Impiantato un embrione sbagliato

Scambio di pazienti al San Raffaele: «Errore umano, ci scusiamo» 