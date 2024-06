«Cagliari ci ha tarpato le ali. Ora basta» 

Così vicini, così lontani. Non vi può essere campagna elettorale a Sassari senza disseppellire l’ascia di guerra contro la sorella del capo di sotto, quella Cagliari tacciata d’aver tolto il nutrimento, e ingessato lo sviluppo, della parente del nord-ovest accaparrandosi tutti i finanziamenti più corposi. «Dobbiamo battere i pugni», fanno assertivi un po’ tutti i candidati sindaco evocando il prossimo tavolo di confronto in Regione in cui si chiederanno le stesse risorse del capoluogo. «Abbiamo subito uno scippo – dichiara Gavino Mariotti, leader del centrodestra – con l’assegnazione della città metropolitana a Cagliari. Scelta che si è rivelata disastrosa per noi». Non è il peccato originale ma l’ennesima constatazione, per la politica sassarese, di una preferenza a priori per la città con oltre il doppio degli abitanti e, soprattutto, sede dell’ente regionale. Tanto che ormai quest’ultimo e Cagliari finiscono con confondersi e sovrapporsi. «Cagliari – dichiara infatti Lucchi, alfiere dei Civici, riferendosi alle scelte fatte negli anni in Regione – ha impedito la crescita del nostro territorio». E proprio l’avvocato rimarca come, a suo parere, esistano due pesi e due misure, in particolare sulle politiche urbanistiche che, per quanto simili tra i due capoluoghi, verrebbero accelerate per l’area sud e respinte in quella nord. La neogovernatrice Alessandra Todde, e i quattro assessori del nord-ovest, dovrebbero, stando alle prime dichiarazioni, invertire la tendenza. Ma, come è già successo in passato, si teme che a tradire il capoluogo turritano, più che Cagliari, siano gli stessi politici sassaresi.