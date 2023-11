Cagliari, chiari segnali di svolta  

Due rondini ti fanno capire che sta arrivando la primavera. Ma con tre possiamo dire che il passaggio alla bella stagione è molto probabile. Aspettando la prova di Torino, senza dubbio la rivoluzione silenziosa del Cagliari ha fatto rumore soprattutto in classifica.

Riassunto delle puntate precedenti: a Firenze provi a difenderti in quattro e ti va malissimo, con la Roma (a tre) tocchi il punto più basso, la squadra sbanda soprattutto lì dietro. Poi a Salerno la svolta, con i quattro davanti a Scuffet e Mancosu a supportare gli attaccanti. Da lì in poi il Cagliari non ha più perso, né ha cambiato piano tattico, salvo qualche correzione in corsa. Anzi, ha vinto sempre. Ranieri ha terminato gli esperimenti, nel laboratorio di Assemini è stato stabilito che il Cagliari delle ultime uscite è quello che copre meglio gli spazi, ha quasi eliminato le pericolose amnesie delle settimane precedenti e ha avuto più coraggio, quella “sfrontatezza” che poi arriva grazie alla maggiore sicurezza.

Cambi indovinati? Se butti dentro cinque giocatori, cambiando quindi metà dell’organico fra quelli di movimento, aumenta – è l’aritmetica – la percentuale che i nuovi possano darti la svolta. Colpisce, tuttavia, che siano stati Viola e Zappa ad andare in gol, uomini di grande freschezza mentale e fisica, dopo un primo tempo in cui quella svolta sembrava lontana. Ranieri ha aspettato anche Petagna, gli ha dato diverse chance e anche una bella dose di panchina, gettandolo dentro due giorni fa con l’obiettivo di fare paura alla rocciosa difesa del Genoa e creare spazi per Luvumbo.

Il caso Mancosu

Nel Cagliari si sta creando un piacevole dualismo fra il calciatore di maggior classe e il suo alter ego, Mancosu e Viola. Una maglia per due, il primo apre le partite e il secondo le chiude (bene), scenario che mette tutti d’accordo anche perché Mancosu va in calo dopo 45 minuti e soffre se pressione e lotta aumentano, Viola dà un cambio di ritmo alle partite che si è tradotto in gol e punti. Mancosu ha carisma, è un riferimento per tutti ed ecco un motivo probabile per cui parte sempre dalla prima palla al centro.

E ora la Juve

Sabato sera non saranno concesse amnesie come quella nella volata finale col Genoa, quando Scuffet ha detto no a Puscas l ibero di colpire. A Torino contro la Juventus dovrà essere un Cagliari ben diverso rispetto a quello dimesso e senza idee visto contro le altre big, seppure col Milan nei primi 45 minuti la squadra di Ranieri avesse provato a fare la partita. Il Cagliari ha scelto una strada complessa – non sbagliare mai con le squadre del suo livello – ma è una linea che potrebbe non pagare, se non cerchi di fare punti anche contro le grandi. L’Empoli ha vinto a Firenze, l’Udinese ha fatto il colpo a San Siro col Milan, il Verona ha perso al 97’ a Torino con la Juventus, a proposito di sfide impossibili. Questa squadra, nello stato di grazia mentale e fisico in cui si trova, deve provare a far punti anche a Torino, contro la seconda forza del campionato guidata da un allenatore, Allegri, che già nel dopo gara di Firenze ha sottolineato: «Occhio al Cagliari, Ranieri l’ha rimesso in pista».

