Cagliari, chi sale e chi scende e domenica via al campionato 

Due partite vinte, due perse, una pareggiata. E la sesta, quella più pesante, acciuffata per i capelli al sesto rigore dopo un anonimo pareggio con una formazione di livello inferiore. Lavori in corso, ma il campionato è lì, dietro l’angolo e allora è il momento di fare il punto del lavoro di Pisacane, del suo staff e della squadra. Ci sono bocciature eccellenti, o qualcosa di simile. Qualcuno non si è visto proprio, altri sono ancora sotto esame, così come il multiforme piano tattico di Pisacane è sotto osservazione. Con l’Ospitaletto, gambe pesanti e aria di montagna, la squadra era ancora in vacanza. Il Galatasaray, una big internazionale, ha fatto capire cosa serva a livello fisico (e tecnico) per competere a una certa altezza. La squadra rossoblù era durata un tempo, poi una ripresa sottotono e il successo, prevedibile, dei turchi. Quindi la gara di Hannover, una rivoluzione orchestrata da Pisacane per tenere tutti sotto pressione che però non ha prodotto indicazioni positive. In Spagna, un pareggio scialbo in una giornata dove si era giocato anche di mattina. Nella prima uscita alla Domus con il trofeo dedicato a Gigi Riva, il Cagliari ‘25-26 aveva superato il Saint Etienne, un lampo di Adopo era bastato per battere i francesi.

E poi l’Entella, tanta fatica per portare a casa il passaggio del turno davanti a un pubblico sempre affettuoso, erano quasi sedicimila sabato sera.

Chi sale

Caprile sembra quello della passata stagione. Presente, autoritario fra i pali, nonostante il mercato lo collochi ogni tanto in mezzo a qualche indiscrezione. Mina c’è, Luperto è ancora ai box, Deiola è la novità in un reparto in emergenza. In mezzo, Adopo si è presentato già in ottime condizioni, Zortea spinge dal primo istante – sui cross si può fare ancora meglio – e Piccoli, non solo fisicamente, è al centro del progetto. Folorunsho aggiunge qualità e quantità a un reparto interessante.

Chi scende

Zappa è il primo dei non eletti, dopo alcune stagioni da inamovibile. Il tecnico, fino a oggi, lo ha tenuto fuori dalle scelte principali. Obert non è nella sua versione migliore, così come Prati. Idrissi deve ancora uscire dalla bolla della B e impadronirsi della fascia. Su Luvumbo – che piace a Bologna e Parma – il giudizio è sempre complesso perché crea tanto ma sul tabellino resta poco. Felici e Rog sono ancora ai margini delle rotazioni, Gaetano arriverà. Dei Pisacane boys (Pintus, Vinciguerra, Cavuoti, Pintus e Cogoni) forse vedremo poco in questa stagione, mentre Veroli va a Palermo. Un’alternativa in difesa è necessaria, l’esercito di punte fa pensare a una cessione di peso. Parola ad Angelozzi, ma soprattutto al campionato.

