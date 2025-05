«Cagliari, che stagione!» 

Applausi, solo applausi. Il Cagliari C5 femminile conclude una storica stagione con un ottavo posto finale in serie A e l’eliminazione dai playoff scudetto per mano del Pescara, che ha terminato la stagione regolare al primo posto. «Le ragazze sono state brave nel continuare a credere in quello che stavamo facendo e poi a non accontentarsi della salvezza», commenta l’allenatore Moreno Giorgi, mentre il presidente Corrado Melis parla di «stagione andata oltre ogni aspettativa». E la giocatrice Alice Virdis non nasconde le soddisfazioni: «Per una squadra neopromossa come la nostra, che come obiettivo aveva la salvezza, arrivare ai playoff è stato un traguardo importante». E il Cagliari C5 non ha ancora finito: le giovani dell’Under 19, il 7 e 8 giugno saranno impegnate nella final four scudetto di categoria.

Il bilancio

Giorgi loda prima di tutto le ragazze: «Il merito più grande è stato quello di aver mantenuto la barra dritta nei momenti di difficoltà iniziali che, seppur prevedibili, avrebbero potuto farci perdere un po’ di fiducia». E il Cagliari ha raggiunto un traguardo inimmaginabile: «Per arrivare ai playoff sapevano di dover precedere società che sono in A da molti più anni di noi: e alla fine siamo andati oltre qualsiasi pronostico, anche quando eravamo indietro. Il risultato finale non è altro che il premio per la tenacia dimostrata sia in campo che fuori». Per il futuro? «Confermarsi è molto più difficile che affermarsi, quindi dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra. Il club è serio e ha delle idee, sapendo che per arrivare a certi livelli deve necessariamente passare attraverso degli step di consolidamento. Il presidente è stato chiaro e non ha fatto false promesse: io lo apprezzo molto. Punteremo dunque alla salvezza, con l’intenzione un giorno di riuscire ad alzare quanto più possibile l’asticella».

I traguardi

Per ora il presidente si gode i risultati: «playoff di serie A, la final four scudetto con l’under 19 e secondo posto in Coppa Italia», aggiunge Melis. «Abbiamo ottenuto questo mettendo al primo posto la correttezza ed il rispetto, cercando di onorare al meglio la maglia del Cagliari e lo stemma che portiamo». E la giocatrice Virdis conclude: «All’inizio ci sono state delle difficoltà anche perché eravamo un gruppo in buona parte nuovo. Col tempo abbiamo imparato a conoscerci, apprezzarci e diventare veramente “squadra”. Dunque un ringraziamento a società, mister, compagne, staff e soprattutto ai nostri tifosi. Avere il palazzetto pieno è stato davvero emozionante».

RIPRODUZIONE RISERVATA